El Barça gana hasta cuando aburre: nadie se atreve en el Camp Nou

No le van los partidos de las dos de la tarde al Barça. Ya es una costumbre que el equipo salga al césped al mínimo de revoluciones y con la sensación de cumplir el expediente con el mínimo esfuerzo posible. Ante el Rayo se vio al Barça más cansado y con menos intensidad de toda la temporada, pero ni así pudieron rascarle ni un empate. Este equipo de Flick gana hasta cuando aburre y juega a muchas menos revoluciones que el rival. Cuestión de calidad incontestable y de Joan Garcia. Cuando las cosas no van, cuando los de arriba no se encuentran, cuando el centro del campo no existe y cuando la defensa se despista, sale el portero para ganar los tres puntos. Y así el Barça ganará la Liga aunque no quiera.

Ya se vio desde el minuto uno que el Rayo venía con hambre al Camp Nou. Presionando arriba como suelen hacer los blaugrana, imprimiendo ritmo y jugando con rapidez entre líneas. Ya Joan Garcia evitó lo peor en el primer minuto y el Barça acabó avanzándose tras sacar un córner, en el enésimo tanto a balón parado de la temporada. Cuando la fluidez de balón no chuta, el recurso de la pizarra también vale y da puntos. Y Araujo ejecutó un cabezazo que vale tres puntazos de oro. Un triunfo que puede valer media Liga.

En la segunda mitad, el Barça ya casi ni compareció. Cansancio, con las selecciones a la espera y con un Rayo que olió la posibilidad de una proeza, el partido se convirtió en una angustia. No hubo ni ocasiones ni control de balón blaugrana y sí mucho sufrimiento atrás. Pero este Barça en casa, no es que sea solvente, es que parece inexpugnable hagan lo que hagan sobre el césped. No es lo exigible, pero para la Liga parece valer. Otra cosa es lo que puede pasar si los blaugrana firman un partido como de este mediodía en la Champions. Porque ahí no hay excusa posible.

Mientras el Barça no ceda en casa, algo que viendo el calendario es bastante probable que suceda, el Madrid va a tener muy pocas opciones de llevarse el campeonato. Debe ser desesperante para los de Arbeloa ver que su máximo rival vence hasta jugando mal. Es otro mérito para apuntar a los de Flick.