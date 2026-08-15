El Barça gana 50 millones pero pierde 75 goles

El Barça marcó la pasada temporada un total de 144 goles (95 en Liga, 32 en Champions, 9 en Copa y 8 en la Supercopa de España). De esos 144, prácticamente la mitad tuvieron la participación de Lewandowski, Rashford o Ferran Torres, ya sea en forma de gol o de asistencia. Entre los tres futbolistas, que ya no forman parte de la plantilla blaugrana -la salida de Ferran es inminente-, ayudaron a marcar, o marcaron, 75 goles.

Desde que el fútbol es un deporte profesional, los goles valen dinero: no es ninguna novedad que a la hora de planificar una temporada, pensan tanto las amortizaciones, los contratos, las fichas, los salarios, las primas y en general, cualquier detalle económico, como los goles, la capacidad de regalar asistencia, el esfuerzo defensivo o la integración en el vestuario. De la armonía entre esos dos aspectos, el puramente contable y el puramente deportivo, depende el éxito de una temporada.

Si solo tuvieran voz y voto los contables, el Barça sería una asesoría, no un club. Si solo mandasen los que pisan el césped a diario, el club correría el riesgo de endeudarse o desaparecer, aunque Johan Cruyff solía decir que quienes no han pisado un vestuario o tocado directamente el césped, deberían dejar la gestión en manos de los profesionales...

Pero el equilibrio entre las cuentas y los goles está en riesgo. Está siendo un verano extraño en Can Barça: primero se fue Lewandowski, delantero ya veterano, pero que aseguraba una cantidad de goles nada despreciable. Luego, Rashford, que ni siquiera era propiedad del club, un futbolista ciertamente irregular pero con un gran golpeo de balón y muy hábil en el último pase, con cierta cuota goleadora.

Y finalmente, Ferran: pasarán los años y nos extrañará que el Barça se haya desprendido tan pronto de un jugador que viene de donde viene, de vivir el sueño de todos los niños futbolistas del mundo. Jugar un Mundial no es poca cosa, pero jugar una final, marcar un gol y que ese gol sea decisivo para ganar el título es algo al alcance de muy pocos elegidos. A priori, es algo que tanto el Barça como el jugador podrían haber capitalizado, sacado un cierto rendimiento.

No se trataba de vivir de rentas, sino de aprovechar el tirón que Ferran, indudablemente, tiene, ahora más que nunca. No pudo ser. Y ya que no pudo ser, al menos que la operación de venta sea buena. Lo es, para las tres partes. La despedida de Ferran será tibia y un poco amarga, pero es indudable que gana el Barça, gana el jugador y gana el PSG. Ahora la patata caliente la tiene el club azulgrana: ¿cómo cubrir esos 75 goles del año pasado? La respuesta a la pregunta será la clave de la temporada.