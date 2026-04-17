El Barça es el fútbol

El Brasil del 70, la Hungría de los 50, la Holanda del 74... El Ajax de Johan Cruyff, la Quinta del Buitre, el Milan de Sacchi, el Liverpool de Klopp o incluso el Manchester City de Pep Guardiola. Hay más, pero todos y cada uno de ellos han sido equipos históricos que se circunscriben a una época en el tiempo concreta. Algunos, como pasa con algunas selecciones, pasaron a la historia durante un solo Mundial. Otros dominaron ligas domésticas con mano de hierro. La ‘Naranja mecánica’ es quien más dignificó este deporte porque no necesitó ganar para ser legendaria gracias a su Fútbol Total y a la revolución que supuso.

El exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson / EFE

Entre ese grupo destacado está también el Manchester United de Ferguson, cuyo legado en forma de juego y títulos (38) duró del 86 a 2013, año en el que ganaron su última Premier League. Por longevidad y prolificidad, son los únicos que merecen sentarse a la mesa de quien ha trascendido y trasciende a todas las épocas y modas del fútbol moderno, quien más ha hecho para que este deporte siga siendo un espectáculo, el Futbol Club Barcelona. ‘We color football’ rezaba el mosaico que lució en el Camp Nou durante el Clásico disputado el 28 de octubre de 2018: el Barça cumplió su palabra: 5-1.

Johan Cruyff, en el banquillo del Camp Nou durante su etapa como entrenador del Barça / SPORT

Desde que el Dream Team empezó su dinastia (1991), el Barça, cuando acabe la presente, habrá ganado 19 de las 29 Ligas que ha celebrado. Es decir, en los últimos 35 años (1991-2026) ha ganado casi el doble que en los anteriores 62 (1928-1990). Otro dato: el Barça logró en 1992 su primera Copa de Europa y, desde que al año siguiente arrancara la Champions, solo el Madrid ha ganado más mientras veía, pese a ello, cómo el fútbol lo ponía el Barça en el torneo doméstico.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona / Agencias

Mientras Manchester United, Brasil o el Liverpool van y vienen (el Madrid hace tiempo que no juega a nada), el Barça superó hace ya muchas décadas el concepto ciclo. El fútbol blaugrana no es una moda ni únicamente un sólido proyecto, es una forma de vida, una filosofia que impregna al club de arriba a abajo, que no varía ni un ápice su manera de entender el mundo. Ni en la derrota ni en la victoria porque esto no va solo de ganar, va de obligar a pagar una entrada, de impacientarse entre partido y partido, sentimiento que afecta a quienes son aficionados del Barça y a quienes no lo son y aman el juego. El Barça es el fútbol porque es quien más, mejor y de forma más sostenida en el tiempo ha sido capaz de honrar al balón. En fútbol es un deporte en el que solo un equipo levanta el trofeo, pero en el que siempre gana el Barça más allá del resultado final.