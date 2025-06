Si el Barça funciona...La Roja triunfa

Lamine y Mbappé, durante la semifinal de la Nations League / EFE

La selección española ha vuelto a enganchar a la afición y, de nuevo, lo ha hecho con un equipo plagado de juventud...y de barcelonistas. Se vuelve a cumplir la máxima de que cuando el Barça funciona, la Roja triunfa.

Ya sucedió algo parecido en la era Pep Guardiola con una magnífica generación de futbolistas capitaneada por Xavi, Iniesta y compañía, que fueron capaces de llevar a lo más alto a la selección mientras el Barça se mostraba intratable en la Liga y en Europa. Este renacer del combinado español ha vuelto a ser posible con una convocatoria plagada de blaugranas y con el claro liderazgo de los dos mejores jugadores del mundo: Pedri y Lamine Yamal.

Esta selección, como la de la era de Vicente del Bosque, juega de memoria. Porque la mayoría se conocen del día a día, son amigos y disfrutan jugando. Su inconsciencia engancha porque cada partido es un auténtico espectáculo ofensivo como le ha sucedido al Barça de Flick esta temporada. Podrán ganar o perder, pero la demostración de talento que desempeñan sobre el terreno de juego crea simpatía en el público.

No duden de que se está formando un ciclo que puede ser histórico y nunca visto en el fútbol español. Porque la edad de la mayoría de estos futbolistas invita a pensar que los triunfos van para largo. Hoy, ante Portugal, son plenamente favoritos para revalidar el título.

Y de lo que no hay discusión ya es del fenómeno Lamine Yamal. Le darán o no el Balón de Oro, pero el extremo blaugrana es sin duda ya el mejor jugador del mundo. Y no solo por ser absolutamente decisivo en todos los partidos sino porque hace cosas que, hoy en día, no las hace nadie. El Barça ha tenido la inmensa suerte de volver a crear un nuevo Messi, uno de esos futbolistas irrepetibles que pasan muy pocas veces en la historia.

Diga lo que diga Cristiano Ronaldo o un Mbappé enfadado con el mundo y que despreció al blaugrana públicamente en declaraciones que se podía haber ahorrado. Lamine da miedo. Con España y con el Barça y esos nervios de Mbappé solo sirven para hurgar más en la herida. Lamine es mejor que él y el Barça es mejor que el Madrid.