Así es el Barça: La foto de Laporta con la abuela y los recuerdos de Umtiti

Aparece Samuel Umiti en un podcast en Francia en el que explica la estupefacción que se llevó al aterrizar en Barcelona. Tímido él, decía que estaba acojonado por llegar a un vestuario que acababa de ganar un triplete, repleto de figuras mundiales. Se sorprendió por la simpleza que se respiraba entre Iniesta, Xavi, Messi y compañía, por la facilidad con lo que le acogieron y por lo poco presuntuosos que eran. En Francia, decía, cuando uno firma su primer contrato profesional, se compra su primer coche y se pone la primera ropa de marca. Los humos no tardan en aparecer mientras que en el Barcelona, pese a sus éxitos, no existía estos aires de grandeza. Acababa señalando que la grandeza humana de Iniesta superaba con creces su enorme talento sobre el campo. Esta normalidad acabó siendo la base de los éxitos que siguió ganando ese equipo.

Y es que el ambiente que se respira en un vestuario acaba siendo el reflejo de su juego. Esfuerzo, solidaridad, egos por debajo del interés general, disfrutar con el día a día son argumentos que convierten a un equipo en ganador. Lo contrario, es un camino directo al fracaso. Entender este proceso en un mundo complejo en el que el dinero, los agentes, las familias, el reconocimiento acaban siendo, a veces, un enemigo colectivo.

La fotografía, informal, que se hizo Laporta tras el partido contra el Mallorca con todos los familiares a su alrededor es una muestra de que ese espíritu del equipo entonces entrenado por Guardiola, Tito o Luis Enrique tiene continuidad ahora con Flick. El presidente, posando con la abuela, hermana y tios de los jugadores en un ambiente cordial.

La razón de este éxito no solo es el entrenador alemán ni el presidente dicharachero sino la formación que han recibido unos chicos que hace cuatro días jugaban juntos en las categorías inferiores y que ahora, pese a su edad, ya están en la cúspide. Y pese a ello, no han olvidado lo aprendido durante esta etapa de su vida, unos valores que les sirve para repetir ese espíritu que en su día crearon jugadores como Valdés,Puyol, Iniesta o Xavi. El hecho de que el corazón del actual equipo sean jugadopres formados en la Masia, con la aparición de nuevos valores que se suman al carro, facilita que el Barça esté construyendo un proyecto con las bases muy sólidas para ganar títulos durante muchos años. Y esto, es una labor que se inició hace muchos, muchos años.