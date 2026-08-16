El Barça de Flick y la verdadera naturaleza de la Champions

”He aprendido esta temporada que, cuando juegas contra Saka, Vinícius, Martinelli, Salah o Mané necesitas defensas de verdad para ganar los duelos uno contra uno. En la Champions, a ese nivel, les basta una sola acción para superarte, y Nathan nos dio ese plus que no teníamos en el pasado”.

Pep Guardiola hizo estas declaraciones durante la temporada del triplete del City, una de las campañas en las que tomó algunas de las decisiones más controvertidas de su carrera. El mismo técnico que había logrado sacar la versión más creativa de Cancelo en la 2021-22 apostó por cuatro centrales para formar la defensa del equipo. El movimiento fue un gesto pragmático para ajustarse a la naturaleza particular de la competición.

”Ahora tenemos una defensa que disfruta defendiendo. [...] Cuando ves a Rúben Dias, Stones, Walker, Aké, Akanji o Gvardiol, todos son defensas que disfrutan defendiendo, disfrutan ganando duelos y disfrutan bloqueando disparos. Tenemos muchos. [...] Saben lo importante que es porque se lo decimos: es decisivo”.

Las palabras de Guardiola ayudan a entender la complejidad de una competición genuina que, cuando llegan las eliminatorias, se vuelve brutalmente cruel. La exigencia sube tanto que esos partidos acostumbran a destapar los defectos que los equipos han tratado de esconder y disimular durante la temporada.

Cuando suben las pulsaciones y los nervios, si hay algo cogido con pinzas, es fácil que termine descosido. ”No creo mucho en la suerte. La Champions es una competición de emociones, de saber gestionar las emociones y de pequeños detalles, principalmente en las áreas”, recordó Bernardo Silva hace unos meses.

Lo sabe el Barça, que en las dos últimas ediciones ha competido con grandeza, pero ha visto cómo el Inter y el Atlético penalizaban algunas de sus fragilidades. Al conjunto de Flick le ha faltado ese plus —acumular ganadores de duelos— del que habló Guardiola para ganar la competición. El fichaje de Rodri supone un paso decisivo en esa dirección. Su presencia hará mejores a los centrocampistas del Barça, porque les permitirá dar un salto ofensivo, pero también a una defensa que contará con un mediocentro posicional, un corrector y un especialista defensivo.

Seguro que uno de los más contentos es Cubarsí, que en el pasado Mundial no vivió la emergencia de las últimas temporadas en el Barça, en parte porque estuvo acompañado por el propio Rodri y por futbolistas con piernas y perfiles para ganar duelos como Cucurella, Laporte o Porro. Haría bien el Barça en incorporar más perfiles así para completar una defensa que no cuenta con correctores de ese nivel antes de que termine el mercado. Flick no debe cambiar su propuesta, pero hacen falta algunos ajustes para reducir las opciones de ser penalizado en Europa.