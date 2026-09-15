El Barça de Flick mira a todos por el retrovisor

Es realmente significativa la distancia que el Barça ha cogido en solo un mes de competición a todos los rivales de su nivel, tanto españoles como europeos. En la Liga, en solo cinco partidos el equipo de Flick ya le saca tres puntos al Madrid de Mourinho y cinco, al Atlético de Simeone. Son datos objetivos, indiscutibles. Pero es que por sensaciones, la impresión general es que la superioridad es todavía mayor. No en vano, el propio Bernabéu dicta sentencia con sus pitos. Allí, el Madrid gana pero no convence y los aficionados blancos no ven por ningún lado que el juego del equipo sea mejor que el de la temporada pasada. Les preocupa la comparación con el Barça.

No son los únicos a los que les invade esta inquietud. El PSG se ha dejado siete puntos en solo cuatro partidos en la Liga francesa y en la Premier, también en cuatro partidos, el Manchester United está en -8, el Liverpool - 6 y el Chelsea -5. Solo aguantan el Arsenal y el City, pero con unos baremos goleadores ínfimos respecto a los del Barça, que con sus 21 tantos casi triplica los 8 de los colíderes ingleses. Tampoco el Bayern, con -2, da el nivel azulgrana.

Por supuesto que esto solo acaba de empezar, pero son datos muy reveladores que indican el potencial del Barça. El crecimiento de Lamine Yamal, la explosión goleadora de Raphinha, la integración de Adeyemi y el equilibrio que aporta Rodri están muy por encima del rendimiento actual de Mbappé, Vinicius, Haaland, Dembélé, Olise y compañía, mientras que Flick ha ajustado muy bien sus piezas pero a Mourinho, Luis Enrique, Iraola o Xabi Alonso se les ha gripado el motor.