El Barça de Flick conquista la selección

No hay ninguna duda de que tener a ocho futbolistas del equipo de Hansi Flick entre los 25 convocados para disputar el Mundial supone un enorme prestigio internacional para el Barça. La convocatoria de tantos jugadores confirma que el club vuelve a marcar el camino del fútbol europeo, no solo por los títulos conquistados, sino también por la calidad y la proyección de sus futbolistas.

Estos días, el presidente Joan Laporta puede presumir de muchas cosas: de contar con algunos de los mejores jóvenes del continente, de haber conquistado dos Ligas consecutivas o de volver a levantar la Champions femenina. Todo ello encaja perfectamente con aquella frase histórica de Narcís de Carreras que todavía define la identidad azulgrana: “El Barça es más que un club”.

La presencia masiva de jugadores culés en la selección también refuerza una idea que cada vez parece más evidente. El seleccionador Luis de la Fuente aseguró que él no mira de qué club proceden los futbolistas, sino su rendimiento y compromiso. Y precisamente por eso llama la atención que, por primera vez en la historia de los mundiales, el Madrid no aporte ningún jugador a la selección. Un dato que refleja dos modelos muy distintos de construcción deportiva.

Mientras el Barça sigue apostando por la cantera y por jóvenes que crecen dentro de una identidad futbolística reconocible, el Madrid ha priorizado una política basada en grandes fichajes internacionales. Y aunque ambas fórmulas pueden dar resultados, esta convocatoria parece premiar claramente el trabajo realizado en La Masia.

Sin embargo, tener ocho mundialistas implica riesgos. El primero, el desgaste emocional que puede suponer si el torneo no sale bien. El segundo, las posibles lesiones en un calendario cada vez más exigente. Y el tercero, quizá el más preocupante para Flick: la posibilidad de quedarse prácticamente sin pretemporada si la selección llega a las rondas finales.

Aun así, el Mundial se disputa solo cada cuatro años y ningún futbolista renunciaría jamás a la posibilidad de conquistar el título más importante del fútbol. El prestigio es enorme. El riesgo también. Pero para el Barça, volver a ser la base de una selección campeona debe ser un motivo de orgullo.