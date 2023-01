El Barça no va a fichar por fichar

El Barça no tenía intención de hacer ninguna operación en el mercado de invierno. Xavi estaba contento con la plantilla y el ‘fair play’ impedía la llegada de nuevos jugadores. Pero el traspaso de Memphis al Atlético ha trastocado los planes del club. Aunque no totalmente. La prioridad de la directiva continua siendo conseguir la inscripción en LaLiga de los nuevos contratos de Araujo y Gavi y acelerar la renovación de Balde. La ficha que libera Memphis y el ingreso que se genera con su venta (3+1 millones de euros) permitiría cerrar estas tres carpetas antes del final de enero, evitando cualquier ‘tentación’ futura de los jugadores o sus representantes ante suculentas ofertas de otros equipos. Sin embargo, como es lógico, se abierto también la opción de incorporar algún refuerzo en la delantera que cubra la baja de Memphis.

En este sentido, Xavi quiere un relevo para el omnipresente Lewandowski. Pero el técnico tampoco es partidario de fichar por fichar. Tiene argumentos ofensivos suficientes (Dembélé, Ansu Fati, Raphinha y Ferran Torres, adem ás de Lewandowski) como para no acudir al mercado de forma desesperada. Y menos ahora que parece firme la decisión de jugar con cuatro centrocampistas los partidos más importantes. Aún así, se rastrean opciones y, por supuesto, se reciben ofertas. La última, la del marroquí/holandés Ziyech, actualmente en el Chelsea.

El futbolista, titular indiscutible con su selección en el Mundial, no acaba de ser todo lo protagonista que quisiera en su club y busca una salida. El problema es que Ziyech es más un medio centro ofensivo y tiene difícil encaje en el esquema del Barça. No es el primer futbolista que ha llamado a las puertas del Camp Nou. Ni será el último. Por eso es tan importante no precipitarse en fichajes sin demasiado sentido. La historia reciente del club blaugrana está repleta de sonoros fracasos invernales...

¡MENUZO COPAZO!

La Copa se ha convertido en una competición de lujo con apasionantes duelos en los cuartos de final. El más llamativo, el derbi entre el Madrid y el Atlético. El Barça jugará (es la última eliminatoria a partido único) en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Los otros dos emparejamientos son Osasuna-Sevilla y Valencia-Athletic. Seis de los ocho primeros clasificados de la Liga están en esta espectacular ronda copera. Ganar el título será mucho más complicado y tendrá mucho más valor.