El Barça femenino, ejemplo

Las comparaciones suelen ser complicadas y equívocas y, a menudo, odiosas. Sin embargo, algunas son necesarias e ilustrativas. En cualquier caso, siempre son una tentación.

El FC Barcelona femenino, que ya ha ganado la Supercopa de España, está a una victoria de hacerse con la séptima Liga española consecutiva, la undécima en total. Además, está en semifinales de la Liga de Campeones por octava vez seguida y está en la final de la Copa de Rey, que disputará al Atlético de Madrid.

En la última semana ha aplastado al Real Madrid en un triple enfrentamiento resuelto con un 15 a 2 elocuente de la distancia que existe entre ambos equipos pero, también, entre ambos clubs. Porque mientras el FC Barcelona abre el Camp Nou, la afición lo llena a rebosar y establece la mejor entrada desde la vuelta al Estadio (60.067 espectadores), el Real Madrid las hace jugar en los campos de entrenamiento sin que sus aficionados se quejen.

Es probable que la trayectoria y los logros condicionen la visión, aunque no tengo claro si son la causa o la consecuencia. En cualquier caso, el Barça femenino —y el fútbol jugado por mujeres— es ejemplo por bastantes más razones.

Con una plantilla relativamente corta y habiendo perdido futbolistas de calidad y experiencia, ha sufrido lesiones de mujeres clave en cada una de las posiciones y, pese a las bajas, las ha cubierto con canteranas sin que el equipo se haya resentido. Quiere decir que el trabajo de detectar talento y formarlo en la base es excelente, que los técnicos del primer equipo les dan confianza y que las jugadoras las acogen y las integran. El ambiente en las gradas, con aficionados de ambos equipos juntos —también el enfrentamiento contra el Madrid—, y la comunión con las jugadoras es envidiable.

No sabemos la evolución que tendrá el fútbol jugado por mujeres a medida que crezca y, sobre todo, cuando con el paso de las generaciones lleguen a la élite futbolistas que no hayan vivido las penurias que han pasado —y pasan todavía— las actuales. No debería cambiar.