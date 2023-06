El Barça no puede fallarle otra vez a Messi

Messi no puede esperar eternamente al Barça. El crack argentino debe resolver su futuro de forma inmediata. Hay una nueva fecha límite para tomar una decisión (casi) definitiva: el martes 6 de junio. Ese día, supuestamente, LaLiga debe dar respuesta al Plan de Viabilidad presentado por el club blaugrana. Un plan en el que se incluye el fichaje de Messi. Un dato que, por cierto, el jugador ya conoce. Si Tebas y sus ‘hombres de negro’ aprueban el proyecto de recuperación financiera a dos años vista que ha propuesto el Barça, el fichaje de Messi no solo será posible sino que será inmediato. Porque es la gran prioridad de Laporta. Y porque el futbolista y su padre ya conocen las condiciones económicas de su regreso: un contrato de 2 años con un salario de 25 millones de euros brutos por temporada. Es lo máximo que puede ofrecer el Barça en las actuales circunstancias e, insisto, siempre y cuando LaLiga dé el ok a los números presentados.

En el club son moderadamente optimistas con la posibilidad de que la operación se lleve a cabo... un convencimiento que, curiosamente, no comparte el entorno de Messi, que contempla la opción de Arabia Saudí como más realista. Solo hay dos cosas claras en estos momentos: que el Barça quiere recuperar a Messi y que Messi quiere volver al Barça. Y falta, posiblemente, lo más importante: el ‘cómo’ se puede hacer realidad la operación. Ambas partes se han marcado la próxima semana como decisiva para avanzar en la operación o desestimarla. El futbolista tiene ofertas concretas y multimillonarias a las que debe dar respuesta. Sigue esperando al Barça, pero no lo hará mucho más tiempo. El retorno de Messi no es el típico fichaje de última hora en el loco mercado de verano. Tiene tanto calado deportivo, económico e institucional que debe hacerse con tiempo. Sin prisas, pero sin pausa.

En ningún caso se plantea un escenario dramático como el de hace dos años, cuando Messi llegó a Barcelona un 4 de agosto para renovar y al día siguiente le dijeron que no podía seguir en el club porque no encajaba en el ‘fair play’. Messi tuvo que negociar entonces, deprisa y corriendo e inmerso en una vorágine de dolorosos sentimientos, su fichaje por el PSG. Esto no volverá a pasar. El Barça no puede permitirse el lujo de fallarle otra vez al mejor jugador de la historia. Hasta que no existan garantías reales de que la operación es realmente viable no se escenificará ningún movimiento. Porque hay ridículos que solo pueden hacerse una vez en la vida...

JORDI CRUYFF SE VA AL EXTRANJERO

Jordi Cruyff acaba su contrato como director deportivo del Barça el próximo 30 de junio. Ya anunció que no quería seguir y por eso está estudiando las diferentes ofertas que tiene encima de la mesa. Todas ellas son del extranjero. Jordi Cruyff tiene claro que quiere seguir su carrera en otro país y tiene opciones de hacerlo tanto en los banquillos como en los despachos.

EL BARÇA VALE 5.100 MILLONES DE EUROS

El Barça es el tercer equipo más valioso del mundo, según el ránking que acaba de publicar la revista Forbes. El valor de la entidad blaugrana en estos momentos es de 5.100 millones de euros. El primer puesto del podio lo ocupa el Madrid, con 5.690 millones de euros y la segunda plaza es para el Manchester United, con 5.620 millones.