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Opinión

Albert Masnou

Albert Masnou

Director adjunto de SPORT

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El Barça, una fábrica de hacer dinero

Laporta presidirá una nueva Asamblea del FC Barcelona

Laporta presidirá una nueva Asamblea del FC Barcelona / FCB/GERMÁN PARGA / Europa Press

la vuelta del FCBarcelona a la segunda posición de la clasificación Forbes de los clubes de fútbol con más valor del mundo adelantando al Manchester United y siendo solo superado por el Real Madrid es una gran noticia para el club que demuestra la recuperación económica después del socabón que supuso el covid. El Barça está de vuelta a unos registros que ya rozó antes de la pandemia gracias a la inyección de ingresos que ha aumentado desde a vuelta al Camp Nou, unas cantidades que seguro que se van a multiplicar cuando el estadio esté totalmente renovado y abiertas las diferentes zonas que hoy todavía están cerradas.

El Barça es una fábrica de hacer dinero y Laporta ha sabido encontrar la fórmula para ir conjuntando los ingredientes necesarios para que el club recupere todo su atractivo. Una estrella mundial, o dos, como es el caso de Lamine y Rodri con el atractivo que supone para los aficionados, una tienda que factura por doquier y un estadio que empieza a ser la envidia de muchos gracias a un trabajo silencioso, rápido, prudente e impecable de Limak, una empresa que se llevó muchos palos al inicio por su nula experiencia en los estadios, pero que está dando la razón a Laporta su apuesta. Limak corresponde a esta confianza. Hoy, que se afianza la tercera graderia, nadie les discute.

Se une también a este círculo virtuoso recreado por Laporta el acierto de Hansi Flick en configurar un equipo con un juego sea atractivo y que vaya en consonancia a la filosofía Barça y el tino de Deco en los fichajes, cuya política tiene más que ver con la historia de este club que, por ejemplo, los tiros al aire del Real Madrid.

El Barça está enfocado y a partir de ahora solo le queda remar para confirmar la enorme proyección que tiene tanto a nivel deportivo como económico. El Barça tiene ‘sex appeal’ para las grandes multinacionales y la suma de sponsors lograda ayuda a afianzar este crecimiento. Este club es una fábrica de hacer dinero y Laporta ha vuelto a encontrar la fórmula mágica para hacerle avanzar. Ahora solo toca ir pagando la deuda y disfrutar del presente.

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