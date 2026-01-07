El Barça se exhibe sin bajar del autocar

No hay que quitarle ni un solo mérito al Barça porque acertó en todo lo que hizo y dominó el partido desde el minuto 10 hasta el final. Sin embargo, el Athletic ofreció un espectáculo lamentable, dando la sensación de que habían viajado a Arabia más de turismo que a competir.

Tanto es así que los de Valverde se libraron de milagro de irse al descanso con una manita en su contra. Y eso que Lamine Yamal se quedó en el banquillo, aunque ya parece recuperado, esta vez, de unos problemas intestinales.

En lo positivo del Barça, hay que destacar que el equipo ha recuperado ciertos mecanismos: parece que juegue de memoria sin importar qué futbolista está sobre el terreno de juego. Solo hay una excepción a lo dicho. Este Barça, el de Flick, es otro equipo cuando está Pedri. Su presencia hace mejores a sus compañeros y los atacantes reciben más y mejores asistencias.

El quinto gol llegó a los cinco minutos de la segunda parte de la mano de Raphinha, que vuelve a estar como a inicio de temporada y que aporta y transmite siempre un plus de competitividad.

En fin, que el festival goleador propició que los azulgranas no se desgastaran demasiado en una noche calurosa en Jeddah, donde la afición local disfrutó de lo lindo y el Barça se postuló, sin bajar del autocar, como favorito a ganar la Supercopa, el torneo que ya conquistó el año pasado.

Tan tranquilo fue el partido que incluso el presidente Laporta recibió una sonora ovación de la afición cuando apareció durante el partido degustando un café en las pantallas del estadio.

Toca esperar ahora al Madrid o al Atlético, que deberán entregarse a fondo si quieren verse las caras contra el Barça. Un partido en el que los dos equipos tienen mucho que perder y los azulgranas a ganar. Pues sí, lejos de casa, pero la Supercopa de España es un título que ilusiona.