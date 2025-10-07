Barça: Una esperanza y una preocupación

Flick acabó desesperado con el juego de su equipo y el arbitraje en Sevilla / Dani Barbeito / SPO

Si los parones acostumbran a ser una maldición para Hansi Flick, este es una bendición. Llegar a esta tregua después de dos derrotas dolorosas supone abrir un tiempo de reflexión para ver, dos meses después del inicio de la temporada, dónde está el Barcelona. De los diez primeros partidos, se han sumado siete victorias, dos derrotas y un empate. No es un mal balance, pese a que lo reciente es doloroso por darse de bruces contra el campeón de Europa cuando creían estar al mismo nivel y por ser arrolados en Sevilla ante un equipo que puso más ganas.

Así pues, el Barça ha sucumbido ante un rival mejor y un rival con más ambición. Dos deficiencias que pesan sobre el equipo de Flick. Así pues, toca tomar nota y pensar en soluciones. Una es fácil: esperar a que la vuelta de la Liga coincida con el regreso al equipo de Lamine, Raphinha y Fermín. El talento del primero y la ambición de los dos siguientes. Dos de los déficits de los que hablamos se paliarán de golpe y porrazo con su recuperación de las lesiones.

La otra es más compleja porque implica voluntades, actitudes y decisiones tácticas. Es una evidencia que la ausencia de Iñigo pesa más de lo esperado porque implica cambiar a Cubarsí a la izquierda, con lo que su rendimiento baja. Se pierde a un buen central y otro pierde efectividad. Las bajas por lesión han acabado afectando al nivel general: la ausencia de Raphinha resta ‘punch’ defensivo y ofensivo. Esto provoca que recaiga más peso sobre De Jong y Pedri, cuyo rendimiento cae porque están exhaustos. Es una reacción en cadena. La ausencia de Fermín y Gavi es otro lastre que recarga la tensión sobre unos pocos.

Otra cosa es la actitud. Uno no deja de tener la impresión de que esta segunda etapa de Flick no será como la primera, en la que solo hubo un día en que sus jugadores reaccionaron de forma individualista, sin ser un equipo (el de las tres F). Estas malas sensaciones aumentan con los rumores de tensiones dentro del vestuario entre pesos específicos. Yesto engancha con el ego que denunciaba Flick a inicio de curso.