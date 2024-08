El Barça elige la peor decisión para Vitor Roque

Vitor Roque, Barça - Betis / SPORT

No hay duda que al Barça le han entrado las prisas para soltar lastre a menos de 10 días para finalizar un extraño mercado de fichajes. Se comenzó con unas expectativas muy altas, pero la falta de salidas ha hipotecado la planificación del nuevo proyecto deportivo que, seguramente, necesitaba más piezas de las que acabarán llegando. Quedan aún días para intentar colocar jugadores, pero la dirección deportiva ya se ha quitado uno de sus mayores dolores de cabeza, el brasileño Vitor Roque.

Y lo ha hecho de una forma sorprendente eligiendo la peor decisión para los intereses del club por los riesgos que entraña. Sí, se marcha a un club de Primera División en el que, a priori, tendrá minutos pero aquí el Barça tiene mucho que perder y poco a ganar. Habiendo, supuestamente, una oferta de traspaso de por medio de un club de Portugal es incomprensible que se haya decidido que vaya al Betis por muy deseo que fuera del futbolista.

Vitor Roque no cuenta para el Barça y, muy probablemente, no contará para el futuro. Asumida que la inversión ha sido un error deportivo, el club debería haber priorzado recuperar la mayoría del dinero que se gastó de su fichaje al Paranaense. Porque ahora el riesgo es mayúsculo. Si Vitor Roque se lesiona o no cumple las expectativas en el equipo andaluz, el valor de este activo será prácticamente cero e irá de cesión en cesión hasta la finalización de contrato. Vaya, como sucedió en el famoso fichaje del también brasileño Keirrison, que avabó jugando en Brasil pagado por el Barça.

Habrá que tener esperanza de que Vitor Roque de un paso al frente en el Betis y demuestre su eficacia goleadora, aunque va a un equipo que cuenta con buenas armas ofensivas y una competencia que le puede complicar la vida. Es cierto que si la cesión va bien, el club se puede beneficiar económicamente, pero aquí todos los riesgos los asume el Barça mientras que el Betis le devolverá si sus números no son los esperados. Y es que a estas alturas de agosto, al final, ya es demasiado tarde para encontrar buenas soluciones.