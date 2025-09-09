El Barça como ejemplo de lo que está mal

Joan Laporta, sonríe ante la cámara de Sport, a un día de que se conozca la sede del Barça-Valencia de Liga. / DAVID BERNABEU

De un tiempo a esta parte, el FC Barcelona se ha convertido en una especie de ‘blanco’ que usan ciertos dirigentes de clubes para escenificar lo que está mal. Es innegable que a nivel de gestión se han vivido tiempos oscuros, que se despilfarró sin control y se inflaron contratos muy por encima de lo que marcaba el mercado.

De la misma forma que la pandemia destapó un ‘modus operandi’ y un modelo de negocio que se regía demasiado por el presente, por el cortoplacismo, y que cuando atravesó un periodo tan crítico como fue el del coronavirus, con caída de ingresos en el día a día, se vino abajo.

UN MODELO ERRÓNEO

Otras entidades deportivas con menos capacidad de resiliencia y sin una partida importante destinada a inclemencias o catástrofes también sufrieron un sismo económico que hizo temblar todos los cimientos. Repetimos, fruto de un modelo de funcionamiento alejado del que debe tener una empresa saneada y con cierta visión a medio y largo plazo y con músculo para responder ante un revés de este calibre.

Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich / ANNA SZILAGYI / EFE

En cualquier caso, durante más de un lustro llevamos ‘aguantando’ que demasiadas voces del mundo del fútbol y la economía utilicen el nombre de la marca Barça como lo que no hay que hacer. El último, Uli Hoeness. “Claro que nos hubiera gustado tener a Wirtz, pero nosotros sabemos lo que tenemos en caja. Eso es tan importante como el éxito deportivo. Ahí está el ejemplo del Barcelona. Si sólo compras, compras y compras... de repente tienes millones de euros en deudas”.

UNA FILOSOFÍA ADMIRADA

A lo largo de la historia, probablemente el FC Barcelona haya hecho muchos más méritos para recibir halagos que críticas. Pero la sensación, en general, que planea en la cultura futbolística es que la gestión ha sido tan pésima que empaña todo lo demás. El modelo de La Masia y la forma cómo se trabaja en las entrañas del club, con una identidad tan marcada, parece haberse esfumado. Justo cuando podemos afirmar que el fútbol formativo barcelonista está subministrando no solo al primer equipo sino al mundo del fútbol algunos de los mejores jugadores del planeta en la actualidad.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Rayo Vallecano. / Dani Barbeito / SPORT

Una figura como Lamine Yamal aparece cada muchísimo tiempo. Y no solo el talento innato del chico tiene relevancia en su explosión, sino todo este tiempo fogueándose y siendo monitorizado por los técnicos y dirigentes de la mejor escuela de formación del mundo. Fermín, Marc Bernal, Pau Cubarsí, Balde. Futbolistas todos TOP mundial en su posición y cortados por un mismo patrón. Y ya no nos meteremos en todo lo que viene por detrás porque ‘amenaza’ con ser igual o más diferencial.

UNA CRÍTICA DESFASADA

Quizás (y paradójicamente) precisamente esta mala gestión de la que tantos parecen querer escarnio público ha sido importante para que el club haya apostado tan firmemente por los chicos de la pedrera. Históricamente y lo ha hecho, pero ahora que las necesidades han acuciado y se ha hecho de forma masiva la respuesta ha sido maravillosa.

Y tal vez sea eso, el enorme rendimiento en la élite de adolescentes de 17, 18 y 19 años, junto la injerencia de piezas como Pedri o Flick (también fruto de la buena gestión del área de fútbol, por cierto), lo que debería elogiarse más. Y no tanto el evidente socabón económico fruto de una época oscura y en la que se olvidaron demasiado las prioridades y lo que ha engrandecido al club a lo largo de la historia. Va siendo hora de que dejen de usar la ‘marca Barça’ como ejemplo de lo que no está bien. Empieza a estar bastante desfasado...