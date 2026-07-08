El Barça no despierta de un caos sonrojante e inadmisible

Hace semana y media, decidí que tomarme unos días de vacaciones una vez finalizada la temporada del Barça de basket sería lo ideal para cargar pilas ante un verano largo como el que tenemos por delante. Vendrían de maravilla estos días para que la sección se ordenase un poco, anunciando las bajas, las primeras altas, y desde luego, la contratación del nuevo entrenador que tomará el relevo de Xavi Pascual en el banquillo del equipo.

Pero uno vuelve a desempolvar el teclado, tras algunas jornadas de relativa calma, y comprueba, como decía Julio Iglesias, que "la vida sigue igual". Tan solo quedan cinco supervivientes de la pasada temporada, y jugadores como Juani Marcos y Will Clyburn, pese a tener un año más de contrato, también son historia. Duelen, en el apartado más personal, las salidas de Tomas Satoransky y Nico Laprovittola. Tocará acostumbrarse, no queda otra.

Nico Laprovittola, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Sin entrenador superado el inicio de julio

Miro a la parte inferior derecha del monitor, asegurando que el mes de julio está más que estrenado, y lo cierto es que parece inverosímil que un club de la entidad del Barça siga sin entrenador. Fue el pasado 27 de mayo, fecha en la que Xavi Pascual ya avisó que se bajaba del proyecto azulgrana, y que ponía punto final a una efímera segunda etapa dirigiendo al equipo. Mes y medio mal contado, y todavía no hay técnico para el siguiente curso.

Llamadas, mensajes, y algún encuentro inesperado para ponerme al día de la situación. Paolo Galbiati sigue siendo la principal opción del Barça para el banquillo. Pero Baskonia, en todo su derecho, parece haber enloquecido, y el precio por un entrenador al que iban a despedir semanas atrás, se dispara casi hasta el millón de euros. Xavi O'Callaghan, director de deportes profesionales del club, y Mario Bruno Fernández, director deportivo, no quieren pasar por el aro y más con esa tarifa. De manera responsable y lógica, no queda otra que activar otras opciones, por si los vitorianos, con Velimir Perasovic esperando en la banda, deciden no bajarse de la parra.

Paolo Galbiati, entrenador de Baskonia / Dani Barbeito

Distintas velocidades que condenan al basket azulgrana

El marrón que les está tocando vivir a O'Callaghan y a Mario Bruno no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. La mano derecha de Juan Carlos Navarro, ya ajeno a cualquier negociación del equipo, sigue rastreando el mercado en busca de los perfiles que mejor pueden encajar en la plantilla de la próxima temporada. No parece importarle saber que Xevi Pujol asumirá el mando de la secretaría técnica el próximo mes. Fernández trabaja a una velocidad; el club, a otra, tal y como ha quedado plasmado tras perder a jugadores como Alpha Diallo y Tim Luwawu-Cabarrot.

El refrán de 'A perro flaco, todo son pulgas' encaja a la perfección con la situación que vive el Barça de basket. En principio, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Agus Ubal, Justin Robinson, Umoja Gibson y Moses Wright están fichados para la próxima temporada. Vamos a ponernos en la piel de Wright, tras haber firmado una excepcional campaña en el Zalgiris y haberse confirmado como uno de los mejores pívots del viejo continente. Barcelona es una ciudad cojonuda, una de las mejores plazas de la Euroliga. Pero, viendo el rumbo de la sección estas últimas temporadas, y que con el mes de julio ya avanzado, todavía no hay entrenador, ¿es lo más responsable y lógico para su carrera fichar por este Barça actual? Esperemos que no le dé por pensarlo mucho, pero con esta carpeta, no soy nada optimista a día de hoy. Varios equipos están dispuestos a pagar su cláusula liberatoria para hacerse con sus servicios. Ojalá me tenga que comer mis palabras.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

La partida por el entrenador no parece tener resolución temprana, algo que afecta de manera directa a esa incertidumbre y dudas que pueden tener los jugadores para acabar fichando por el Barça. Es imposible no pensar también en la afición azulgrana, cuyo estado de ánimo es prácticamente imposible de definir. "Enfadados", "decepcionados" o "resignados" son algunos adjetivos que, sinceramente, creo que se quedan cortos.

La afición azulgrana sigue esperando explicaciones de una nueva temporada sin títulos / Dani Barbeito

Un silencio tan inexplicable como normalizado

En fin. Pasan los días y asusta la manera en como ciertas decisiones se han instalado en la normalidad de una sección, como la del Barça de basket, acostumbrada a los éxitos, a los títulos, y que esta próxima temporada celebrará su centenario. Son tres años en blanco, una limpieza profunda en el vestuario, un cambio en el banquillo, un cese del actual General Manager y nombres ilusionantes que se han esfumado. Parecen no ser motivos suficientes para dar una mínima explicación de manera oficial. ¿En qué momento se perdió la cordura?