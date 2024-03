El Barça desnuda a un santo para vestir a otro

Leo Messi, en una campaña promocional de 'Barça TV+' / FC Barcelona

Hay cosas que son muy, muy, muy difíciles de entender. Decisiones que solamente las pueden explicar y justificar las personas que las han tomado o sus autores intelectuales. Verán, hace pocos días el FC Barcelona anunció a bombo y platillo la ‘creación’ de Barça One, la ‘nueva’ OTT, la ‘nueva’ plataforma de streaming de contenidos sobre el club. “Consciente de que el futuro del entretenimiento pasa necesariamente por la cultura y la producción audiovisual, el FC Barcelona da un paso adelante en este ámbito con la creación de Barça One”, rezaba en el comunicado.

¿Paso adelante? Como decía Núñez, al socio no se le puede engañar, ni a la opinión pública tampoco, por eso estamos obligados a pedir explicaciones de lo que han hecho. Sí, porque resulta que Barça One es prácticamente lo mismo que Barça TV +, la OTT de streaming que el FC Barcelona presentó en sociedad en febrero de 2020 en la Sala Ideal del Centro de Artes Digitales de Barcelona. Fue una puesta en escena espectacular donde se nos informó exactamente de lo mismo que anunció el FC Barcelona en su último comunicado.

Y ahora, para más inri, se han permitido el lujo de plagiar la famosa frase que dijo el directivo Didac Lee, responsable de la estrategia digital del FC Barcelona cuando manifestó que Barça TV+ quería ser “el Netflix o Disney de los seguidores y socios del club”. Para lanzar aquella pionera y ambiciosa estrategia digital el FC Barcelona creó Barça Studios y se invirtieron muchos recursos en la producción de contenidos originales para la nueva plataforma y también en Barça TV, que cambió su sede de las vetustas instalaciones del Camp Nou a su sede actual, perfectamente adaptada a la producción audiovisual en Sant Just Desvern.

Entonces, ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? Ha pasado que cuando los actuales gestores aterrizaron en el FC Barcelona en marzo de 2021 no supieron ver el potencial de Barça TV+ ni de Barça Studios. En lugar de mejorar y dotar de una estrategia ambiciosa aprovechando la inercia que ya tenían esos activos (habían creado la serie ‘Match Day’, dibujos animados con Sony, proyectos de ficción como La Masia con Albert Espinosa y habían tejido relaciones pioneras con la industria audiovisual), los debilitaron prescindiendo de los profesionales que llevaban años construyendo ese pilar del club, profesionales que no eran de un presidente o de una junta, profesionales que habían llegado después de un largo proceso de selección. Echaron a Guillem Graell (procedente de Codorniu), director del área de Marca, en julio de 2021. Se fueron Enric Llopart (ex BBVA/Edelman), que lideraba el departamento digital y Jordi Camps, director comercial que a su vez había suplido a Cinto Ajram y Xavier Asensi. Y en marzo de 2022 despidieron a Paco Latorre (procedente de Dorna) como director de Barça Studios y de Barça TV, que finalmente fue cerrada en una decisión que se puede entender que contradice al actual proyecto de Barça One.

Es decir, el FC Barcelona ha tirado por la borda dos años y gran parte del trabajo que habían hecho los anteriores responsables de Barça Studios, del área digital y de marca. Y ahora que se han dado cuenta que necesitan dotar de contenido a Barça Studios para poder venderlo dentro del paraguas Barça Media, se cuelgan al cuello la medalla de Barça One. El mismo perro con distinto collar, que dirían algunos... Y si el plan era añadir la posibilidad de acceder a los mismos contenidos financiados por publicidad y no por suscripción, que era la apuesta inicial de Barça TV+, no hacía falta desmantelar todo y cambiar de proveedores. Por cierto, un modelo, el de la publicidad, que está limitadísimo por los acuerdos de patrocinio del propio club.

Hoy, la estrategia digital y de marca la lidera Paloma Mikadze, hija de la jefa de gabinete del presidente del club. La producción y comercialización de contenidos está en manos de Joan Domènech, cuya agencia fue responsable de los vídeos de campaña de Laporta. Y la nueva empresa que gestiona todo el negocio audiovisual (Barça Vision, Barça Studios y Barça eSports) es responsabilidad del casi octogenario Toni Cruz, un genio de los contenidos de televisión, pero de otros tiempos. De esta película ya hablaremos otro día.