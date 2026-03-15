Este Barça es un desastre... ¿alguien lo dudaba?

Hay más culpables en el palco que en banquillo de la situación del equipo / FCB

"¿Pero tú tienes idea de lo que significa dirigir a un equipo roto durante seis meses?", he comentado varias veces a un amigo que lleva tiempo pensando ya en la próxima temporada. "¿Tú sabes lo que se va a quemar Xavi Pascual a nivel personal y en cuanto a crédito?", le suelo insistir a este tozudo colega.

Por desgracia, mis malos augurios se van cumpliendo y un Barça dejado de la mano de Dios y de la mano del expresidente Joan Laporta prosigue inexorable con su camino hacia los infiernos. ¿Y si gana las elecciones Víctor Font? Su proyecto es al menos tan malo (o peor) que el del favorito a la reelección. ¿Txus Lahoz en el fútbol sala? ¿Estamos de broma?

Xavi Pascual era el técnico elegido para la próxima temporada, pero la línea negativa que llevaba el equipo con Joan Peñarroya hizo que se tomase una decisión el pasado mes de noviembre. El egarense, que era malísimo, llevaba meses pidiendo refuerzos. El de Gavà, que es buenísimo, lo primero que hizo fue pedir refuerzos. El que sepa leer, que lea.

Joel Parra fue el mejor azulgrana en Badalona / FCB

El artífice de la segunda Euroliga en azulgrana allá por 2010 en París con Carles Puyol, Gerard Piqué, Xavi, Busquets y Bojan en las sillas de pista arriesgó mucho para hacerse cargo de una plantilla muy corta, muy veterana y con una baja añadida en la Liga Endesa al ser extranjeros Will Clyburn, Myles Cale y Miles Norris.

Al parecer, arrancó a Laporta el compromiso de reforzar el equipo en enero, pero hasta la fecha la promesa fue 'ad calendas graecas', una expresión irónica de la Grecia Antigua que se utilizaba cuando algo no se realizaría nunca... en aquella civilización no había 'calendas'. Por no hablar de las promesas del 'uno-uno' de LaLiga. También 'ad calendas graecas'.

¿Y qué ha pasado? Pues que Pascual relanzó al equipo con su ilusión, con su talento y con su trabajo. De estar bajo mínimos a ganar 19 de los 23 primeros partidos. De ver peligrar la Copa del Rey a lograr el billete como cabeza de serie. Y peleando por las dos primeras plazas en la Euroliga.

"Si la semana pasada dije que no espero fichajes, ahora digo que no al cuadrado", dijo en rueda de prensa tras caer en el Palau contra el Fenerbahçe. El técnico sabía que el equipo se le podía caer si no llegaban refuerzos. Y se sucedieron las lesiones, lógico. Se ha lesionado de gravedad Laprovittola, Núñez sigue KO y en Badalona no jugó Shengelia. Y Satoransky acabó tocado. Normal. Y este domingo, derrota en Badalona por 84-72 con un Ricky Rubio estelar y con Joel Parra y Darío Brizuela luchando contra un imposible. Intachable su compromiso.

Y sí, el equipo se está cayendo, con cinco derrotas en los seis últimos partidos de Euroliga y tres derrotas en los últimos seis duelos ligueros. El secretario de la Junta Directiva y vicepresidente Josep Cubells estaba este domingo en su salsa ante los focos mediáticos mientras su proyecto vivía un nuevo paso atrás. Bueno, tampoco ha hecho demasiado para evitarlo. Lo malo es que las miradas empezarán a ir hacia Xavi Pascual cuando es una víctima más del caos. Igual que Peñarroya. Igual que Josep Cubells. Ah, y Juan Carlos Navarro también de rositas.