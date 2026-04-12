El Barça demuestra con goles que 'Sí se puede'

El Barça no pensó en la Champions, prefirió asegurar la Liga. Jugó con todo y salió bien la apuesta. La goleada al Espanyol vale más que media Liga. Nueve puntos de ventaja a siete jornadas del final es una posición privilegiada. Los de Flick no aflojan mientras que el Madrid no da la talla. El campeón va directo al título y deja a los blancos muy tocados. Su impotencia ante el Girona fue manifiesta, el Bernabéu les despidió con pitos. Mbappé no marca, Vinicius se apaga y Arbeloa dista mucho de protagonizar el revulsivo deseado.

Esta Liga solo tiene un propietario. El Barça, a nivel nacional, no tiene rival. Su superioridad es manifiesta y reconocida. Es importante destacar la personalidad del entrenador que les mantiene siempre enchufados, juegue quien juegue, haga los cambios que haga. No es un equipo, es mérito de toda la plantilla. Ayer jugaron de salida siete canteranos y un solo extranjero, Araujo. Lamine y Pedri, que muchos pensaban que iban a descansar, aguantaron todo el partido.

Ferran Torres llevaba 14 partidos sin marcar, dos meses y medio sin ver portería. Consiguió dos goles que son oro puro para su moral. Nadie le puede discutir su entrega y esfuerzo, pero cuando no marca no brilla. Es el problema de los delanteros centros.

¿Ferran, ante el Atlético?

Ayer le bastaron veinte minutos para demostrar que no ha perdido la fe en sí mismo. Su sintonía con Lamine es evidente, aprovechó con eficacia dos asistencias de oro de su amigo y quién sabe si se ganó la titularidad frente al Atlético.

El Espanyol sigue sin ganar en lo que va de año, más de tres meses. Su posición en la tabla no peligra gracias a la bolsa de puntos que acumularon en un sensacional inicio de Liga. Ahora sufre la travesía del desierto. Querer y no poder. Si en Cornellà tutearon al Barça y Joan Garcia frustró su ambición, ayer acabaron encajando una goleada que no refleja la buena segunda parte que realizaron. Un castigo excesivo ya que fueron de menos a más.

La goleada, con un Camp Nou entusiasta celebrando casi el título de Liga, es un buen síntoma de cara a lo que viene. A tres días de la vuelta de la Champions, el Barça recibió una inyección de moral aunque harán bien los jugadores en no confiarse. El Atlético no es el Espanyol.

Habrá que jugar con corazón y cabeza. Los gritos de la afición culé al final del partido, “sí se puede”, es un mensaje de confianza y estímulo. Si no encajan ningún gol en el Manzanares tienen posibilidades con un Lamine que busca el gol con ahínco.

Toca cambiar el chip y poner modo Champions. Amarrar en defensa y golpear en ataque. Hay que soñar con una remontada que puede ser histórica.