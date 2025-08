Laporta y Deco / JAVI FERRANDIZ

En el Barça ya se temían desde hace semanas que el verano no iba a ser nada tranquilo. Existe la sensación de que acabarán llegando ofertas importantes por futbolistas que no tendrán el espacio necesario para jugar en el once y que se deberán tomar decisiones importantes.

Y el primer caso está encima de la mesa: el Manchester United quiere a Fermín y el club blaugrana deberá lidiar con una propuesta millonaria que iría muy bien, a pesar de que se debería tomar una decisión impopular. Y el caso Fermín no será el único porque detrás puede venir Marc Casadó y no se descarta alguna sorpresa más.

En este punto, el Barça debe perder el miedo a vender porque es imposible retener a todo el mundo. Y esa valentía también debe ir acompañada por decisiones drásticas: aquí nadie quiere salir, pero el club tiene medios para lograr ventas si se lo propone. Y Hansi Flick debe ser decisivo en este tema, hablando claro con los jugadores implicados y forzando las cosas si fuera necesario.

El Barça es un club claramente formador. Y La Masia sigue creando genios para los que se debe encontrar espacio. El fútbol es un negocio y así es como debe gestionarse porque, de lo contrario, podrían complicarse mucho las cosas a futuro.

El ejemplo más claro fue la última etapa de Bartomeu en el club, donde se apostó por retener a la mayoría del plantel, con renovaciones muy caras que ahogaron la economía de la entidad y abocaron al Barça a una crisis sin precedentes.

El ejemplo del Barça está en Madrid. A Florentino Pérez nunca le han temblado las piernas para vender jugadores y se ha cargado a cracks cuando lo ha creído conveniente. Ahí está el traspaso de Cristiano o el de Casemiro o la salida por la puerta de atrás de un Sergio Ramos que exigía una renovación multimillonaria.

No se trata de malvender, pero sí de aprovechar oportunidades si acaban llegando propuestas fuera de mercado. El Barça tiene la obligación de gestionar estos temas defendiendo los intereses de la entidad. Y una buena venta ahora, lo arregla casi todo e, incluso, permitiría fichar. Se viene un mes de agosto interesante.