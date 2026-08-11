El Barça debe aclarar ya el tema Julián Álvarez

A principios de junio y antes de comenzar el Mundial, el Barça realizó el primer movimiento oficial por Julián Álvarez. Fue la famosa oferta de 100 millones de euros, que Joan Laporta aclaró que tenía una fecha límite para ser aceptada por el Atlético de Madrid. Incluso, extraoficialmente se habló de finales de julio para desencallar esta operación, aunque parece que el Barça ha dado unos días de gracia más al futbolista y su entorno para que intenten reabrir las negociaciones.

El club blaugrana lo ha intentado todo y estaba en condiciones de mejorar la propuesta si se abría una rendija para establecer conversaciones con el Atlético, pero hasta ahora todo intento de acercamiento ha caído en saco roto. Julián regresó a los entrenamientos como señal de buena voluntad descartando la rebeldía y quiere una última cumbre para exponer sus argumentos. Visto desde la distancia parece poco probable que el argentino obre un milagro.

Que Julián Álvarez era la gran baza de Flick y Deco para remodelar el ataque blaugrana no hay duda. Ni tampoco que en el Barça tenían muy claro desde el principio que se metían en un embrollo de difícil solución. El club blaugrana no ha dejado tirado nunca al futbolista, pero quizás ha llegado un momento en el que el Barça debería tomar una decisión por el propio bien de la planificación deportiva.

an ido a por Julián renunciando a otras opciones que podrían haber sido válidas y se ha llegado a una fecha en la que hay muy pocos futbolistas de entidad que puedan salir de sus clubs a un precio razonable y puedan encajar en el estilo blaugrana. Si lo de Julián no se ve claro, es el momento de mover ficha.

El Barça ha deslizado que la figura de un delantero, quizás, no es tan importante con toda la artillería que se ha fichado arriba, pero la inesperada salida de Ferran Torres al PSG sí que obliga a actuar. Un equipo que aspira a ganarlo todo debe tener, al menos, una referencia ofensiva como ‘9’. Que Flick lo utilice más o menos ya es cuestión del entrenador, pero esta variante debe estar disponible en el inicio de temporada. Deco ha ido apurando la opción final y abriendo otras carpetas ofensivas. Y podría haber sorpresas en un verano en el que la dirección deportiva se ha sacado conejos de la chistera.