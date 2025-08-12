Este Barça ya da miedo en Madrid

Lamine Yamal en acción ante el Como en el Trofeu Joan Gamper / Dani BARBEITO / Sport

En el descanso del Trofeu Joan Gamper, TV3 entrevistó al mítico exjugador Hristo Stoickhov. El búlgaro no se suele morder la lengua para explicar lo que piensa y dejó una reflexión bastante clara: que el Barça va a ganar la Liga de calle y que la Champions ya es otra historia porque la competición suele ser muy dura y competitiva. Las palabras de Stoichkov fueron un dardo dirigido a un Real Madrid que comienza a tener miedo de lo que se sigue cociendo con el equipo blaugrana.

Una temporada es muy larga y puede pasar de todo, pero da la sensación de que la diferencia entre los dos equipos es tan abismal que es posible que no haya partido este curso. El Barça continuista y perfeccionado de Flick tiene pinta de comerse a un Madrid que sigue inmerso en un proyecto errático desde que llegó Mbappé a su equipo. Con el francés ha empeorado todo, a pesar de que no hay duda de que es uno de los mejores del mundo. Curioso negocio ha hecho Florentino Pérez tropezando, de nuevo, con los galácticos.

El Barça, en esta pretemporada, ha sido reconocible. Los de Flick juegan a tumba abierta pero con la diferencia de que sus jóvenes futbolistas tienen ya un año más de experiencia. Fútbol espectáculo, defensa avanzada con riesgo absoluto y calidad técnica indiscutible en todas sus líneas. Es un equipo que sigue desprendiendo frescura con su puesta en escena. Podrán ganar o perder, pero su fútbol es reconocible y admirado. Y, encima, tienen a Lamine, futbolista que ya hoy está por encima de Mbappé.

El Madrid ha cambiado de técnico para intentar volver a un cierto orden táctico que se perdió, supuestamente con Ancelotti. Y se ha gastado una millonada en jugadores de equipo que deberían arropar a los cracks de arriba. El gran reto de Xabi Alonso es hacer, de nuevo, que Vinicius sea un futbolista diferencial y que su fútbol se acople al de Mbappé, algo que brilló por su ausencia la temporada pasada. Sin pretemporada, los blancos son una auténtica incógnita y habrá que ver si en Navidades llegan vivos al duelo con el Barça o tiran otro año. Lo tienen muy complicado.