El Barça cumple con lo mínimo exigible en Europa

El Barça ganó al Bayern de manera contundente para lograr el billete para el play-in / Valentí Enrich

El Barça no falló ante el Bayern Múnich, y el homenaje a Svetislav Pesic en su último partido de Euroliga contó con una actuación brillante del conjunto azulgrana, que sacó el rodillo para imponerse por 26 puntos de diferencia (95-69).

Xavi Pascual y sus jugadores cumplen con el primer objetivo y el mínimo exigible para el equipo: jugar el play-in tras haber finalizado en novena posición. Es cierto que la campaña ha estado marcada por infinidad de contratiempos y dificultades, pero lo único positivo que deja ese noveno lugar es jugar el próximo martes contra Estrella Roja en un Palau que debe ser una caldera para superar el primer asalto y llegar a la 'final' del viernes ante el perdedor del Panathinaikos-Mónaco.

Que se preparen los monegascos con lo que se pueden encontrar el martes en el OAKA, sede de la próxima Final Four.

Svetislav Pesic recibió un emotivo homenaje en el Palau / Valentí Enrich

El dilema del Real Madrid en el playoff

El Barça se ha quedado a tres victorias de las 24 del Real Madrid, tercer clasificado. No es un número de triunfos mucho mayor que el del conjunto azulgrana, pero la fortaleza de los blancos en casa ha servido para disimular una temporada regular pésima (6-13) lejos del Palacio. Buen 'marrón' tienen en su cruce de play-off ante el Hapoel y la decisión de jugar con público o sin ante el cuadro israelí.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Una novena plaza que sabe a poco

Tras la finalización de las 38 jornadas de la 'regular season', la novena plaza del Barça sabe a poco, y más de dónde se venía en los últimos años. Tiempo habrá para pensar en las cosas que han podido salir mejor, pero las tres derrotas previas al triunfo ante el Bayern, o los dos tropiezos en Italia tras la Copa han acabado pasando factura en la clasificación final.

Sería absurdo pensar ahora mismo en que Olympiacos será el rival del Barça en el playoff de la Euroliga. Quedan dos finales para intentar visitar el Pireo en semana y media, pero todo pasa por batir el martes al Estrella Roja.

Me agarro a las dos victorias ante los serbios esta temporada, la última hace menos de un mes. Pero que nadie falle en el Palau, porque el equipo de Sasa Obradovic, que termina con el mismo balance que el Barça (21-17), va sobrado de talento individual, más allá de ser una de las plantillas con mejor físico del torneo.

Tomas Satoransky, en el partido de Euroliga ante el Bayern / Valentí Enrich

Excelente noticia el regreso de Satoransky

Y por último, y no por ello menos importante. La alegría de volver a ver a Tomas Satoransky en una pista de baloncesto con la camiseta del Barça es enorme. El capitán azulgrana deja atrás unos problemas de salud que le alejaron de las canchas estas últimas semanas. El Barça recupera a una de sus grandes referencias, Pascual a uno de los jugadores en los que más confía, y la afición a uno de sus referentes con el que las opciones del equipo en este tramo final de temporada aumentan significativamente.