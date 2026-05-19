Un Barça coral y un Madrid fatal

A lo largo de la historia, un gran momento de Barça o Madrid ha solido acarrear horas bajas del eterno rival. Es complicado que en uno de los dos clubes las aguas bajen tranquilas y haya un clima de felicidad general y en el otro también haya estabilidad social e institucional. Esto es cíclico. Y en la actualidad, solo falta echar un vistazo a lo sucedido en las últimas dos-tres semanas, es en Barcelona donde hay serenidad y cohesión y en Madrid un terremoto a gran escala y extendido a todos los estamentos.

Dos Ligas seguidas y el optimismo y tranquilidad que ha transmitido la figura de Hansi Flick desde su llegada han instalado un ambiente positivo, constructivo y esperanzador en el seno del Barça. Siempre puede haber pequeños conatos de incendio, pero si tuviésemos que describir el estado actual que se vive en el barcelonismo es de bonanza. Y eso se transmite también a nivel mediático.

Más fluidez y menos rigidez

No recordamos la última rueda de prensa en la que hubo alguna nota discordante o salida de tono en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El reestructurado departamento de comunicación ha instalado un clima de cierta estabilidad, de flexibilidad y de alejarse un poco de la rigidez de antaño.

Flick, en una imagen antes de una rueda de prensa / AFP

Que el primer equipo azulgrana ha estado cada vez más ‘bunkerizado’(igual que sucede en general en los clubes TOP de un tiempo a esta parte) es un hecho. Aquello del colegueo entre jugadores y periodistas, de tractar directamente, de reportajes a la carta y demás hace tiempo que pasó a la historia. A partir de aquí, la relación entre prensa del Barça y medios de comunicación ha pasado por momentos y momentos. Algo que también marca quién dirige el primer equipo, claro. Y su tolerancia hacia la prensa.

Nuevos tiempos

Hansi Flick se ha mostrado respetuoso con los periodistas y con su trabajo y ha querido marcar una línea de colaboración y de fluidez sin traspasar líneas rojas. Y eso ha ayudado a que en estas dos últimas temporadas las aguas hayan bajado tranquilas. En este último curso, con los mencionados cambios, se soltaron un par de agujeros en la hebilla del cinturón. Ya no volveremos a los viejos tiempos de manga ancha, pero tampoco tiene sentido establecer una especie de tensión y no responder a prácticamente nada por norma.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

En el Madrid, sin ir más lejos, ha explotado por completo ese puente entre club y medios. Las últimas apariciones públicas de Florentino han sido la gota que colma el vaso. El presidente blanco siempre ha tenido una especie de obsesión con controlar qué se decía y qué no. Ha elevado las persecuciones hacia cualquier atisbo de filtración.

Los ataques del otro día a medios concretos y a periodistas fueron la punta del iceberg. Indomable por parte de los responsables de comunicación, con peleas entre jugadores y un clima irrespirable. Momentos completamente antagónicos.