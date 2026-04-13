El Barça solo conquistará la Champions cuando la entienda

Con el Real Madrid bajando por la pendiente de una galopante decadencia deportiva, social e institucional, el delicioso Barça de Flick ha encontrado su antagonista temible en el rocoso y perturbador Atlético de Simeone. Ya con otra Liga en el bolsillo, el Barça de los niños deberá marcar al menos tres goles más que los rojiblancos en Europa, algo equivalente a coronar el Everest del fútbol por su cara más abrupta.

Con Lamine en plena efervescencia, de repente todo es posible, incluso un milagro como el que hará falta en el Metropolitano, pero no solo habrá que derribar muros futbolísticos. Porque no es ninguna casualidad que en Europa, Messi conquistara al menos cinco Champions menos de las que merecía, o que este nuevo Barça que se pasea militarmente en la Liga tenga tantas dificultades en la máxima competición continental.

Por algo será que el Barça solo ha conseguido la Champions cuando ha sido infinitamente superior a todos sus rivales y que la última date ya de un lejanísimo 2015. Un Barça solo excelente, como el de Tito, el segundo de Luis Enrique, el primero de Valverde o el primero de Xavi, fracasó estrepitosamente en Europa no por ninguna casualidad.

De la misma forma, las prestaciones en esta temporada han sido infinitamente mejores en la Liga que en la Champions, la única competición donde el equipo se ha mostrado irregular, volátil y poco fiable.

En el primer round contra el Atlético, más allá del escándalo del penalti de Pubill, el Barça se mostró como un equipo tan productivo como blando e ingenuo. Siguiendo su ancestral tradición europea, fue el equipo que más juego generó (incluso con uno menos) pero el que más castigo recibió.

Una vez más, el Barça no supo entender que la Champions es tan diferente de la Liga que en realidad es como si fuera otro deporte, en el que es más importante no cometer errores que jugar bien.

El juego del Barça está concebido desde hace más de tres décadas, cuando fue refundado por Cruyff, para arrasar en el torneo de la regularidad, donde los títulos caen de forma natural y merecidísima, consecuencia de su aplastante dominio en el juego.

Pero la Champions, el Olimpo del fútbol, sigue siendo un cíclope mitológico casi inalcanzable, básicamente porque muy pocos han sabido entender las reglas secretas de este misterioso campeonato. El Barça no solo se juega este martes eliminar al Atlético. Se juega demostrar que por fin domina la madre de todas las competiciones.