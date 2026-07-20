El Barça conquista un Mundial por segunda vez

España pudo con Messi. Dieciséis años después de la generación gloriosa de Sudáfrica, España volvió con todo merecimiento a la cima del mundo. Pero el éxito mundial no es solo fruto de haber reunido un grupo único, dirigido por un entrenador sensato e inteligente, sino que, como en 2010, es una victoria que se alimenta directamente del Barça.

Por segunda vez en su historia, el Barça se ha proclamado oficialmente club ganador de un Mundial, y por razones que van mucho más allá de las meras estadísticas. Bastaría con decir que la selección ganadora contaba con ocho jugadores suyos o que en la final había nueve representantes de La Masia, incluido el mejor jugador de todos los tiempos. Pero el triunfo del club blaugrana es, sobre todo, ideológico: el fútbol de toque impulsado un día por Cruyff ha terminado conquistando el mundo, a pesar de que algunos sospechosos habituales lo dan por muerto cada cierto tiempo.

Los artículos que ya estaban escritos sobre la nueva era del fútbol físico de Francia o Inglaterra deberán esperar el oportunismo de una mejor ocasión. La España del Barça ha enseñado, una vez más, que no hay mejor arma que tener el balón y, sobre todo, tener un plan.

Este Mundial también ha recordado a algunos despistados que solo saben construir equipos con la chequera, que no hay mejor inversión que apostar por los jugadores de casa, y le ha confirmado al Barça que no hay mejor hoja de ruta que la de apostar por su propia cantera.

Pero el Mundial envía también algunas advertencias. España le enseña a Flick que ha logrado su segundo mundial con un solo gol en contra y gracias a su espectacular seguridad defensiva. Digamos que De la Fuente es sin duda menos atrevido y romántico que Flick pero bastante más pragmático. El Mundial parece haberle aconsejado al Barça pasar su maravilloso juego ofensivo por un conveniente filtro de prudencia y contención.

En la Liga quizás no haga falta, pero sabemos que en Europa el equipo de Flick ha sufrido todo el año contra rivales de menos entidad por culpa de su inestabilidad atrás.

Por último, el gran Mundial de Messi le envía también una seria advertencia a Laporta. Tras dejar el Barça, el astro argentino ha logrado ganar un Mundial y ser finalista de otro, y el Barça ha sido incapaz de capitalizar como debía estos éxitos descomunales. El barcelonismo merece que se le rinda un homenaje de verdad y se restablezcan las relaciones normales con la mayor leyenda de la historia del fútbol. Messi es una leyenda mitológica del deporte, y es un deber institucional devolverle todo lo que dio al club.