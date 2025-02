El Barça nunca ha confiado plenamente en Peñarroya

Navarro, Laporta y Cubells en la presentación de Peñarroya / FCB

El baloncesto azulgrana vive uno de los momentos más complicados de la época reciente, con el equipo eliminado en cuartos de la Copa del Rey y con una floja trayectoria que se ve más clara en la Liga Endesa. Todo ello en medio de crecientes problemas económicos y una escasez de efectivos que podría ser dramática si en las próximas horas llegan malas noticias desde la enfermería con Kevin Punter.

Joan Peñarroya está en el disparadero pese a no ser el gran culpable de la situación que vive la sección en una tónica que se repite en las otras tres profesionales pese a que el balonmano sigue ganando. ¿O es que no sirve ningún entrenador y sí quienes componen las plantillas? SPORT expone cuatro muestras de que esa confianza en el míster no se ha traducido en hechos... por no hablar de que el directivo responsable, Josep Cubells, no estuvo en el Gran Canaria Arena el jueves en la derrota ante La Laguna Tenerife (tenía billete para el sábado).

No era la primera opción

El Barça tomó la cuestionadísima decisión de no renovar a Sarunas Jasikevicius en el verano de 2023 tras arrasar al Madrid en la final liguera y optó por ascender a Roger Grimau desde el equipo de Liga EBA (ahora Tercera FEB) en una decisión marcada sobre todo por los problemas económicos.

Pese a que la temporada no fue tan mala, Josep Cubells y Juan Carlos Navarro optaron por otro cambio y tantearon alguna opción que no cristalizó por pretensiones económicas o por alguna petición que no se aceptó. Y el elegido fue entonces Joan Peñarroya, un técnico catalán que no había tenido suerte en Valencia ni en Vitoria tras hacer historia en Andorra y en Burgos.

Cuerpo técnico ajeno

Siempre con los motivos económicos como madre del cordero, el club propuso a Peñarroya que trabajase con el cuerpo técnico de Grimau al tener todos contrato en vigor. Pese a que tuvo algún problema en Andorra con uno de ellos, el míster azulgrana arregló de inmediato esa desavenencia y aceptó a sus ayudantes.

Es decir, Víctor Sada, Xavi Beltrán y Óscar Orellana más la incorporación del emblemático exjugador Rafa Martínez (ex de Manresa y Valencia entre otros muchos). Por contra, Carles Marco dejó el cuerpo técnico para incorporarse al del Paris Basketball a las órdenes de Tiago Splitter.

La plantilla

Aunque esta situación se produce cada vez más, la realidad es que Joan Peñarroya no tuvo intervención alguna en la confección de la plantilla pese a que el estilo de juego de los bases (Satoransky y Juan Núñez) no se adapta en exceso a su filosofía de juego. Aquí la respuesta es clara y toca adaptarse a lo que hay.

El técnico asumió el cuerpo técnico y la plantilla que ya tenía el club y se puso a trabajar desde el primer día, sabedor de que era corta, bastante descompensada y con un jugador como Willy Hernangómez que ya había tenido problemas con Grimau y que ni mucho menos vale lo que cobra.

Sin refuerzos

El momento clave de la temporada llegó a finales de octubre con la grave lesión de Nico Laprovittola, el jugador que mejor entendía los sistemas de Peñarroya y que, además, era el 'pegamento' perfecto entre los bases y el resto del grupo. El técnico pidió un refuerzo y la respuesta inicial fue negativa.

Por fin, el club apostó por dos experimentos kafkianos: el brasileño Raulzinho Neto (jugó cinco minutos en dos partidos y se lesionó las dos veces) y un Thomas Heurtel que no fichó por el rechazo general pese a tomar un vuelo desde China. Después cayó Chimezie Metu y ahora están KO Vesely y Punter a la espera de diagnóstico.

Mientras que el Real Madrid acaba de fichar a Dennis Smith Jr. y a Bruno Fernando con Gaby Deck cerca de su regreso, el Barça cuenta cada vez con menos jugadores. "Tengo la sensación de que no llegará ningún refuerzo", dijo el técnico a finales de enero. Esa carga para los jugadores sanos es la que ha acabado con Punter y con Vesely. ¡Enhorabuena, Barça!