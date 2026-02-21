El Barça sin centrocampistas

La final del Mundial de Clubes del 2011 entre el Barça y el Santos (4-0) se recuerda como la sublimación del estilo de Pep Guardiola en el Barça. Con Messi de falso nueve, Pep alineó en Yokohama un equipo de cinco centrocampistas (Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc y Thiago), un lateral con alma de media punta (Alves), un central con muy buen pie (Piqué) y dos defensas puros (Puyol y Abidal). Fue una demostración de juego de posición, en la que el Barça acumuló muchos jugadores de talento por dentro y destrozó al equipo brasileño con un puro centrocampismo.

Guardiola, centrocampista de formación, construyó un Barça basado en el juego de la medular y el arma letal de Messi arriba. Lo recordaba viendo al Barça que cayó en el Metropolitano contra el Atlético y en Montilivi contra el Girona, un Barça sin centrocampistas. Con Frenkie de Jong en la base, Olmo y Fermín (mediapuntas) ejercieron de interiores, y el equipo no funcionó.

Verticalidad

El Barça de Luis Enrique tiene la reputación de ser el más vertical de los últimos tiempos, con ese tridente brutal que formaban Messi, Suárez y Neymar. Sin embargo, ese Barça contaba con Busquets, Iniesta, Xavi y Rakitic. El de Flick es el que menos utiliza a los centrocampistas. Su once tipo lo forman cuatro defensas, dos mediocampistas puros (Frenkie de Jong y Pedri), un mediapunta (Fermín/Olmo) y el trío atacante (Lamine Yamal, Raphinha, Ferran/Lewandowski).

No es por las lesiones, es una alineación 100% Flick. El once del Bayern que aplastó al Barça en Lisboa estaba formado por cuatro defensas (Kimmich, Boateng, Alaba, Davies), dos centrocampistas (Thiago y Goretzka), un media punta (Thomas Müller) y dos extremos y un nueve arriba (Gnabry, Perišić y Lewandowski). Este Barça, para lo bueno y para lo malo, ocupa el campo con pocos centrocampistas puros. De ahí que le cueste contemporizar y que sufra cuando el rival llena el centro del campo y corre al espacio.

Cuando están disponibles, De Jong y Pedri se bastan para llenar el centro del campo por su talento y sus características complementarias: ocupan mucho espacio, no regatean esfuerzos, uno se asocia, el otro salva líneas de presión. Pero sin Pedri, con Gavi lesionado, y con Fermín y Olmo de falsos interiores, De Jong, simplemente, no da abasto. De hecho, el equipo parecía mucho más seguro cuando Gerard Martín formó como central y Eric aportó corte, músculo y anticipación al centro del campo.

El Barça de Flick siempre ha jugado así, desde el principio. Dos factores marcan la diferencia, uno propio y otro ajeno. El propio es la falta de acierto de cara a portería, que explica las derrotas en San Sebastián y Girona: un 2-4 o 2-5 habrían hecho que nadie recordara la línea adelantada ni los errores groseros de los laterales. El ajeno es que desde la visita a Vallecas en agosto sabemos que los rivales encontraron la kriptonita del Barça de Flick: robo y pase a la segunda línea en carrera a la espalda de un lateral, no al delantero más adelantado, Giuliano Simeone como mejor ejemplo.

La solución no es que Flick juegue de forma contraria a lo que ha hecho en casi dos años, un control en el que es evidente que no cree, sino mejorar el acierto arriba para, al más puro estilo cruyffista, marcar un gol más que el adversario. Así de fácil, así de difícil.