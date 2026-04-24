El Barça y Catalunya

El Barça ha sido siempre la obsesión enfermiza e inconfesable del ‘deep state’, esas cloacas desde las que se urden planes cuyo objetivo siempre es el mismo: eliminar al disidente para mantener por los siglos de los siglos el ‘status quo’. Lo cierto es que la eficiencia mostrada por quienes laboran y maquinan bajo las alcantarillas es digna de elogio. Son muy buenos en lo suyo, los mejores, llevan siglos perfeccionando el método y han alcanzado la impecabilidad. Es aquello de “que se note el efecto sin que se note el cuidado”.

La 'senyera', un habitual en los mosaicos del Camp Nou / SPORT

El catalanismo y todos sus símbolos (y el Barça es sin duda el mayor de todos ellos) ha sufrido siempre la mirada recelosa de quienes sufren brotes alérgicos por lo distinto porque no entienden otra cosa que no sea la hegemonización, rollo los Alfa, Gamma, Épsilon y demás castas imaginadas por Huxley. El Barça, y por supuesto el Camp Nou, ha vuelto. Y la efervescencia social que supone ver al Barça campeón genera un cosquilleo que acaba, de forma irremediable, extendiéndose lento pero imparable por todos aquellos que, con mayor o menor intensidad, sienten apego por el escudo del club, en cuya mitad superior aparecen, a la izquierda, la creu de Sant Jordi, y a la derecha, la ‘senyera’. En la parte inferior, la bandera blaugrana. Nunca un escudo dijo tantas cosas.

El Barça jugó con la camiseta de la 'senyera' / SPORT

Por eso, y por la persecución ideológica sufrida a lo largo de su historia (llegaron a forzar la desaparición de las ‘quatre barres’ y a cambiar el nombre oficial de club), ver al emblema barcelonista impreso en una bandera española no tiene ningún sentido. Es, de hecho, antinatural. Como lo sería el escudo del Athletic Club. O el de la Real Sociedad. Es una falta de respeto absoluta hacia los orígenes, la historia y la cultura de la que nace el Futbol Club Barcelona. Está, casi, al mismo nivel que la propuesta de Eduardo Mendoza, otrora un escritor interesante, cuando pide que la ‘Diada de Sant Jordi’ desaparezca como concepto para pasar a llamarse ‘Día del libro’. Es como si en Madrid quisieran borrar del mapa a San Isidro, una absoluta aberración.

Marc Casadó celebra un título de la temporada pasada ondeando la 'senyera'. / FC Barcelona

El Barça, al contrario de lo que ocurre en la Generalitat, donde el President llama Lérida a Lleida en una falta de respeto imperdonable por el cargo que ostenta porque la democracia tiene estas cosas, ha sufrido las embestidas de quienes, de forma inteligente y consciente de lo que significa más allá del fútbol, buscan modificar sus más profundas raíces culturales. Quienes son el Barça, su gente, no lo han permitido ni lo permitirán nunca porque el día que la bandera española se normalice en el Camp Nou sustituyendo a la ‘senyera’ (imagen tan distópica como imposible), el Barça no existirá.