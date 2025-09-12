El Barça y el catalán

Una 'senyera' ondea con Barcelona detrás. / SPORT

Hans Gamper fue el primer ‘expat’ blaugrana. Salió de Suiza con la idea de plantarse en el norte de África para hacer negocios, pero se enamoró de Catalunya y se quedó en Barcelona. El resto es historia, la más bella jamás contada por un club de fútbol que, en realidad, empezó a ser ‘més que un club’ en la etapa de su fundador.

En 1925 le ‘obligaron’ a dimitir y regresó a Suiza cuando en Les Corts silbaron la Marcha Real y Primo de Rivera clausuró el estadio seis meses por “desafecto al patriotismo”. El dictador no entendió que, en realidad, era una muestra de afecto al patriotismo, el catalán, pero desde 1714 ese sentimiento está mal visto en Castilla. Pese a ello, el “ejército de Catalunya”, como así definió Bobby Robson al Barça y luego el periodista John Carlin redefinió como “el ejército no armado de Catalunya” sigue en pie.

La camiseta de la senyera del Barça / FCB

Si embargo, no es ajeno a la pérdida de catalanidad que sufre el país, que este jueves celebró la manifestación de la Diada Nacional con mucha menos gente de lo que lo hacía años atrás, pero con el mismo porcentaje de camisetas del Barça o más. El idioma propio de la nación, el catalán, tampoco pasa por su mejor momento y el uso social es cada día menor. La lengua es cultura, historia, una manera de ser y, por ello, el enemigo de quienes no entienden esa cultura, esa historia y esa manera de ser.

Pero el catalán, minorizado y en peligro siempre, sigue siendo el idioma oficial del Futbol Club Barcelona, a quien le está faltando valentía para mantener la contundencia con la que no hace tanto defendía el idioma en todos sus ámbitos. Joan Laporta, en 2023, hace dos años, pedía de forma valiente la oficialidad del catalán en el Parlamento Europeo. Son acciones que mantienen el vínculo del Barça con sus orígenes, con sus más profundas raíces catalanistas.

En cambio, en el primer equipo, que es la primera línea del “ejército catalán”, el idioma oficial sigue siendo exclusivo de quienes lo hablan porque lo han aprendido desde que nacieron, que hoy son muchos. Excepciones como la de Fermín López son escasas. Es, pues, una realidad circunstancial que puede cambiar como variables es también la política de fichajes si hay dinero en caja (no sería la primera vez). Así, el club, garante del ‘més que un club’, debería implementar políticas lingüísticas con las que transformar lo circunstancial en estructural.

Ter Stegen durante la presentación de la plantilla durante el Gamper / EFE

No es normal que ni uno solo de los capitanes del primer equipo hable catalán. Y no es cuestión de obligar a nadie a hablar un idioma que no es el suyo, aunque diría mucho de ellos, sino de garantizar que, por lo menos, el primer capitán sí lo hable. Es fácil y, además, permitiría mantener una jerarquía en el modelo que debería ser asumida por todos: el primer capitán del primer equipo del Futbol Club Barcelona debería proceder siempre de La Masia.