Barça: dos caras de la misma moneda

Spotify camp Nou a 14 de agosto / SPORT

Ya saben aquello del “vaso medio lleno o medio vacío”, ¿verdad? Si yo dibujo el número 6 en el suelo, para una persona que se ponga delante de mí sería el 9. La moraleja es que, ante un mismo hecho, las interpretaciones o los puntos de vista pueden ser diferentes.

El jueves visitó el Camp Nou la señora Ebru Özdemir, presidenta de Limak. Feliz, orgullosa, emocionada...Tiene todo el derecho del mundo a estarlo, ajena al ruido que se ha venido generando en el barcelonismo con la vuelta del Barça al Camp Nou. Las fechas de ese regreso siempre las ha dado el FCB, nunca Limak, así que estaría bien que alguien, algún día, nos explique cómo ha ido la cosa. Aquí hay mucha tela que cortar.

Seguramente, con esa puesta en escena de la mandamás de Limak, lo que se demuestra es lo que muchos socios se temen: que el famoso millón de euros por día de retraso (desde finales de noviembre del año pasado) no exista y que fuera un canto al sol de Laporta y Elena Fort para justificar la elección de Limak. Porque de ser cierto que la constructora Limak tiene que devolver más de 300 millones de penalización, ya les digo yo que Ebru Özdemir no hubiera aparecido así de risueña en el Camp Nou.

Distintas interpretaciones se han hecho también del cierre de mercado. Hay quienes poner en valor que el Barça sea uno de los equipos europeos que menos dinero ha gastado en fichajes en los últimos años desde que Laporta es presidente. Eso es tan cierto como que ha sido, también, por la incapacidad de la junta directiva para generar ‘fair play’. Por deméritos propios. Si no hubieran inflado las pérdidas a 30 de junio de 2021 y, sobre todo, no se hubieran contabilizado ganancias inexistentes con la palanca fantasma de Barça Studios, igual hubieran podido fichar a Haaland, Bernando Silva o Nico Williams.

Por eso, porque no hay un euro, se tuvo que fichar a jugadores a coste cero: Christensen, Iñigo Martínez, Gündogan, Rashford... O hacer piruetas en el aire de la mano de Jorge Mendes con Cancelo y Joao Félix.

Ante semejante panorama, habría que darle las gracias otra vez a Koeman (a quien le quitaron a Messi y Griezmann) y a Xavi Hernández por haber apostado por Pedri, Gavi, Araujo, Balde, Cubarsí, Fermín, Lamine Yamal... Sin duda Hansi Flick ha heredado unos extraordinarios mimbres para construir un equipo campeón. Mérito suyo.

Estamos en septiembre y nadie sabe nada del cierre económico del ejercicio 2024-25. Espero que no vuelvan a hacer una interpretación ventajista como el año pasado. ‘Palmaron’ 91 millones de euros, pero el relato fue que habían obtenido un beneficio ordinario de 12 millones de euros.

El summum de la interpretación de los hechos lo vimos en julio. El FCB se vio obligado a dar gratis los dos partidos del Barça en Corea del Sur después de fallar estrepitosamente las pasarelas de pago para el partido de Japón. Un engorro que indignó a socios y aficionados. Total, que el FCB decidió darlos gratis por YouTube.

A la máxima responsable de ese desaguisado, Paloma Mikadze, primera ejecutiva de Barça Identity, en vez de leerle la cartilla por ese fracaso, se la felicita y se la entrevista en la radio amiga porque resulta que el FCB es líder de audiencia en YouTube, superando a FIFA y NBA como consecuencia de dar gratis la gira asiática y el Gamper. ¿Entienden lo que les digo?