Barça: Con otra cara en el Metropolitano

la primera derrota en el Nou Camp Nou deja al Barça al borde del abismo en la Liga de Campeones. Está tocado, pero no hundido porque cree albergar esperanzas de remontar la eliminatoria en el Metropolitano, agarrándose al poder ofensivo del equipo. No será fácil porque Raphinha no estará listo y porque el Atlético de Madrid hará lo imposible para que el partido sea de perros, sin ritmo, con constantes faltas hasta desquiciar a la juventud azulgrana.

En realidad, esta falta de experiencia ya se acusó en la segunda parte del partido del Camp Nou con la precipitación, propia de la edad, en acciones como la de Fermín queriéndo chutar desde 40 metros o los slaloms contra seis o siete jugadores de Lamine. Al Barça le faltó oficio en la ida y es algo que deberá aprender si quiere aspirar a algo en el Metropolitano.Una cosa hubiera sido perder 0-1 y otra es acabar con un 0-2. Muy diferente. Yel equipo no supo entender que se trataba de una eliminatoria y no de una final.

Flick ha llegado muy justo en el momento complicado de la temporada. Se le cae Raphinha, se le cae De Jong, en el último partido se le cae Bernal y en el entrenamiento previo se le abre una brecha Fermín. Se da la circunstancia que va por la vida sin delantero centro y que justea en la parte de atrás con jugadores que no están a su mejor nivel como es el caso de Balde, Koundé o Araujo. Y a perro flaco, todo son pulgas. todo ello se juntan dos errores arbitrales de peso como es el penalti no señalado a Pubill y la expulsión no señalada a Koke.Demasiados factores en contra para superar el planteamiento muy propio de Simeone.

Hay que mantener las espadas en alto pensando en que en el Metropolitano será diferente.Puede serlo. Con un simple gol se pone de nuevo dentro de la eliminatoria. Yentonces todo puede pasar. Para ello, el Barça deberá cuajar un partido perfecto para darle la vuelta a la elimiantoria. Si no fuese posible, será el momento de analizar si este equipo nos da con lo que hay para enfocar la próxima temporada.