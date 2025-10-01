El Barça cae dignamente ante un potente PSG

De Jong ante el PSG / VALENTÍ ENRICH

El Barça demostró durante los primeros treinta minutos que está preparado para ganar a cualquiera. Sólidos en defensa, presionando desde el inicio, concentrados, recuperando balones de forma constante y con Pedri y Lamine Yamal marcando la diferencia, el conjunto azulgrana ofreció un fútbol espectacular.

Sin embargo, ese intenso esfuerzo inicial acabó pasando factura a los de Hansi Flick y permitió el resurgir de un PSG que tiene un auténtico equipazo. El conjunto de Luis Enrique destaca por un potencial físico impresionante, con dos laterales letales y unos futbolistas que cumplen a la perfección la misión encomendada por su entrenador. Tanto el PSG como el Barça son equipos trabajados con minuciosidad por dos de los mejores técnicos del planeta.

Ninguno de los dos salió con miedo en la segunda parte, aunque el juego resultó menos brillante por ambas partes. Eso sí, nadie renunció a su estilo pese al riesgo de perder el encuentro. El PSG pudo y debió quedarse con diez tras una falta de Neves sobre Lamine que merecía la segunda amarilla, pero el árbitro hizo oídos sordos ante una infracción clara. Una decisión polémica, ya que en partidos de máxima igualdad jugar con uno menos puede ser determinante.

En definitiva, fue un partidazo digno de una final de Champions, aunque solo se hayan disputado dos encuentros en Europa. Un choque que los azulgranas pudieron ganar, pero que acabaron perdiendo. El potencial físico de los franceses se impuso conforme avanzaba el partido a un Barça que llegó con la lengua fuera.

De cualquier manera, este Barça, cuando recupere a los lesionados, tiene una plantilla muy competitiva, aunque todavía inferior al conjunto de Luis Enrique. La derrota contra el PSG es dolorosa, pero se ha caído dignamente contra el mejor equipo de Europa. Por tanto, hay más motivos para seguir ilusionados que para caer en el pesimismo. EL objetivo ahora es mantener el ritmo de los primeros treinta minutos durante todo el partido.