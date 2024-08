El Barça está en buenas manos

Alexia Putellas en la presentación del equipo en el Gamper / Dani Barbeito

"Jugamos con la cabeza y el corazón. Y este equilibrio no lo para ni Dios". Fue una de las frases de Alexia Putellas antes de la final de la Champions de Bilbao contra el Lyon, recogido en un pequeño documental sobre el póker en Barça One. Y todo el mundo sabe cómo acabó la tarde en San Mamés.

Se echará de menos el grito de "1, 2, 3" de Paños. Y la magia de Mariona. Y la garra de Lucy. Y el cerebro de Jonatan. Pero todo pasa y ahora toca pensar en lo que viene. Y la temporada promete. Porque el Barça está -sigue estando, mejor dicho- en buenas manos.

Pere Romeu era la mejor decisión que podía tomar la dirección deportiva, con Marc Vivés en cabeza, junto a Xavi Puig y Laporta. Es de la casa, todos los que han trabajado con él hablan maravillas y es "un crack, tiene un ojo exquisito y un trato genial" con las jugadoras.y el cuerpo técnico. "Amo la ciudad y el club", dijo en su discurso en la presentación, "nos lo vamos a pasar bien". Poco más que añadir.

Y Alexia. Bendito el día en el que renovó. Ahora mismo no hay nadie que represente mejor lo que es el Barça, en todos los aspectos. En lo deportivo, está claro que está volviendo o que ha vuelto. Quiere ser importante, pero el equipo siempre va por delante.

Justamente en el discurso que mencionaba al principio, en la final de Bilbao, Alexia también decía a sus compañeras que tenían que estar todas juntas. “Las que juegan y las que no”. Porque solo así se gana. Ella fue del grupo de las segundas, de las que arrancó en el banquillo. Y salió en los últimos minutos para sentenciar la victoria y levantar la Champions. Todas son importantes.

Desde que se rompió el cruzado ha ido entendiendo, aunque no era fácil porque venía de tocar el cielo y ser la primera en todo, cuál ha ido siendo su rol. Ni una mala cara. Y ahora está trabajando como una bestia para ganarse el puesto. Sus goles son un espectáculo y el equipo los necesita.

Fuera del campo, su discurso es impecable. Se cayó el Johan cuando, en la presentación del equipo, cogió el micro para hablar. "Només hi ha una reina...", cantaba la grada. Había ganas de verla y escucharla, porque su palabra va a misa. Su mensaje en el Gamper fue completísimo. Agradecimiento a la afición, a los que lo hacen posible y a las que ya no están. Bienvenida a las nuevas y un mensaje muy claro: lo logrado ya es pasado y ahora empieza una nueva oportunidad para repetirlo. Y no es solo ella. Son las cuatro capitanas que representan al equipo -también Torrejón, Patri y Paredes- y jugadoras como Aitana, Mapi y compañía.

Alexia y Kika celebran el golazo de la capitana en el Gamper / Dani Barbeito

Me gusta, mucho, la mentalidad ambiciosa del equipo después de ganarlo todo. Al final eso es lo que hace que un campeón lo siga siendo. Lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. El Barça lleva años en la cima y no quiere bajarse.

Cuando hablamos de los objetivos de este equipo, hablamos de “igualar el reinado del Lyon en Europa”. Tienen ocho Champions y para igualarlas faltan cinco. No es, para nada, fácil. Sin embargo, tanto las jugadoras como Pere hablan de ir partido a partido y título a título. Con trabajo, sacrificio y esfuerzo. Y es solo así como pueden empezar a crear su propio reinado