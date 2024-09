Todos contra el Barça de basket

El Barça se llevó la última edición de la Lliga Catalana disputada en el Barris Nord de Lleida / Dani Barbeito

La temporada de basket 24/25 arranca esta semana con la disputa de la Lliga Catalana, lo mismo que esta tribuna que pretende estar puntual cada lunes para repasar lo más destacado del mundo de baloncesto de manera desacomplejada, sin pelos en la lengua, pero con respeto, algo fundamental en la vida y que jamás se debe perder. En principio...

El torneo catalán de baloncesto llega a su 45ª edición sacando músculo del buen momento que vive el basket catalán. Hasta cinco equipos (Barça, Joventut, Manresa, Girona y Lleida) competirán esta temporada en ACB, sin olvidar a un Morabanc Andorra cuyo proyecto tiene buena pinta, y que aspira a volver a los buenos años vividos antes del descenso a LEB Oro.

Me gusta el formato del campeonato de esta campaña, con un total de siete partidos y una fase de grupos que promete baloncesto de buen nivel. Será la oportunidad de ver el renovado proyecto azulgrana, a una Penya que pretende dejar atrás una pasada temporada complicada en todos los sentidos, a un Manresa que vuelve a reinventarse, ya sin Pedro Martínez al frente del equipo, a un Girona ya asentado en la élite, a un Lleida ambicioso pero todavía en construcción, y a un Andorra que puede dar la sorpresa. Todo ello en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, en el que se confía que el ambiente sea mejor que el vivido el año pasado en el Barris Nord de Lleida, muy desangelado.

Para el Barça, esta Lliga Catalana será una buena piedra de toque antes del primer gran objetivo de la temporada, la Supercopa Endesa que se disputará del 21 al 22 de septiembre en Murcia, y en la que espera el Real Madrid en semifinales. Un primer clásico del curso con aires de venganza tras lo vivido en la 23/24, en la que el Barça tan solo fue capaz de derrotar a los blancos en el Palau en un par de ocasiones, y cuya derrota final por un contundente 3-0 en las 'semis' del playoff ACB, marcaron el inicio de un nuevo giro de proyecto.

Falta en ataque

Grimau rompe su silencio

Tras su despido como entrenador del Barça, Roger Grimau rompió su silencio llevando a cabo una 'tourné' por las radios catalanas para hablar sobre sus últimos meses y hacer balance de la temporada que estuvo al frente del equipo. Roger tiene las puertas abiertas del diario para compartir sus experiencias, tal y como él sabe de primera mano. Grimau confirmó la información adelantada en sus días por los compañeros de 'Bar Canaletes' y el desplante sufrido por Willy Hernangómez en Mónaco, donde no dudó en decirle a su entrenador: "No me comas la oreja... que te quedan dos telediarios". En vísperas de jugar ante el Real Madrid a principios de 2024, donde una derrota hubiese condenado al técnico azulgrana, Grimau decidió dejar sin castigo las palabras del pívot madrileño, uno de los grandes señalados de la pasada campaña. Dice que lo hizo "pensando en el Barça", pero lo cierto es que Grimau quedó desacreditado, y entre esa decisión, o mandar al jugador a la grada hasta final de año, seguro que había una decisión intermedia. Peligroso precedente generado en el vestuario azulgrana.

¿Qué pasa con la Final Four de la Euroliga?

A poco menos de un mes de que arranque una nueva Euroliga, la competición continental sigue sin desvelar la sede de la Final Four de 2025. El organismo sigue sin dar pistas o novedades sobre dónde se decidirá el campeón del próximo curso, y la situación sigue siendo muy parecida a la de hace unos meses. Por lo tanto, Barcelona tiene muchos números de volverla a albergar 14 años después de la última vez, cuando se disputó en el Palau Sant Jordi (2011). Ahora bien, si Abu Dhabi decide apostar fuerte económicamente, la capital catalana poco tendrá que hacer contra el dinero de Emiratos.

Mudanza aplazada

Sin abandonar la Euroliga, parecía que el 'ultimátum' del organismo europeo al Barça para irse trasladando del Palau Blaugrana hacia una instalación con mayor aforo iba muy en serio de cara a la 24/25. Pero por el momento, aquella idea de construir un Palau transitorio, con carácter temporal, ha quedado en eso, en idea. De hecho, el clásico contra el Real Madrid que el conjunto azulgrana jugará como local ha vivido un cambio de fecha. Finalmente, se disputará el 28 de noviembre a las 20:45h, pero en el Palau. Tocará esperar, sin perder de vista el mes de febrero, en el que Josep Cubells, directivo responsable de la sección, anunció que se pondría la primera piedra del nuevo pabellón azulgrana.