Barça de baloncesto: por Europa con medianías

Lo del Barça de baloncesto va más allá de una crisis, y no es arriesgado hablar de decadencia. Visto en perspectiva, es difícil escribir algo diferente: desde la Liga ACB conquistada con Jasikevicius la temporada 22-23, el Barça ha perdido todos los títulos que ha disputado. “El Barça es para ganar, no para ir por Europa con medianías. O vamos a estar cerca de ganar o mejor no estar”, ha declarado Xavi Pascual esta semana en la que ha puesto en cuestión si seguirá en el club al final de una temporada que es difícil pensar que no terminará en blanco en las dos competiciones que faltan: la Euroliga y la Liga ACB. Apostar a la derrota azulgrana es hacerlo sobre casi seguro, lamentablemente.

Las causas de la situación del baloncesto azulgrana son conocidas: un presupuesto menguante en los últimos años ha provocado que la plantilla esté compuesta por veteranos y jugadores muy lejos del nivel exigido en un club como el Barça. Una plaga de lesiones sin fin muestra las fisuras de un plantel corto y descompensado. Durante un tiempo, Pascual logró extraer petróleo, pero la realidad es la que es. En la ACB, el Barça compite no ya contra el Madrid, sino contra proyectos muy sólidos y trabajados, como el Valencia Basket y el Unicaja. En Europa, en muchos casos los suplentes de los rivales serían titulares sin discusión en los azulgranas. Comparar las plantillas de Madrid y Barça lo dice todo.

El salto a Estados Unidos

El baloncesto es lo que muchos auguraron que sería el fútbol masculino tras la pandemia. Aquella plantilla que se encontró Joan Laporta recién llegado a la presidencia (la del “es lo que hay” de Ronald Koeman) también olía a decadencia. La comparación habitual entonces era con el Milan. Hubo palancas y una serie de fichajes con los que no ha contado el baloncesto, y también contratos de veteranos libres. Pero la principal diferencia entre una y otra sección es que, en el caso del baloncesto, la Masia no ha salvado al equipo.

Y no es por falta de talento, ni de inversión. Sin llegar a producir a un Lamine, el club sí ha formado a Jakucionis, Grujicic o Dame Sarr, por citar algunos que apenas jugaron en el primer equipo. Las canteras del baloncesto europeo son un pozo sin fondo de pérdidas para los clubes, ya que la normativa en Europa permite que los canteranos se puedan ir del club que los ha formado a los 17 o 18 años sin abonar derechos de formación. Los chavales dan el salto a las ligas universitarias, semiprofesionalizadas.

En el caso del Barça, el baloncesto no solo ha pagado las normas del fair play del fútbol, sino que tampoco ha podido contar con la ayuda de la Masia. Compite en plano de desigualdad contra rivales con mayor capacidad de acción en un mercado que, en el caso del baloncesto, favorece el continuo movimiento entre clubes. Si imagináramos qué hubiera sido del primer equipo de fútbol sin la Masia, en otro universo la sección de baloncesto podría haber sido su futuro.

Este mercado, con muchos jugadores que acaban contrato, será vital para la sección. Pero el problema va más allá de una ventana de fichajes. Si no aumenta la capacidad de competir en un presupuesto más elevado que el actual, y sin poder contar con la cantera de forma estructural como una inversión estratégica, cuesta ver cuál es el camino de futuro en un entorno cada vez más competitivo.