Barça-Atlético de Madrid: La temporada resumida en dos partidos

Los grandes partidos a partir de marzo, a cara de perro y sin red, suelen tener un efecto espejo: devuelven el perfecto reflejo de la realidad de los equipos. Sucede en las rondas finales de las competiciones (cuartos, semifinales), y en los partidos decisivos de las ligas. Al Barça, la eliminatoria espejo de la temporada le ha llegado pronto, a caballo entre febrero y marzo, en semifinales de la Copa del Rey. Mala noticia, porque ha supuesto la eliminación, el reflejo no ha sido tan bonito como se confiaba; buena noticia, porque da pistas de lo que es necesario mejorar, a pesar de que algunos de los problemas estructurales son estructurales y no hay tiempo de solucionarlos en los tres meses de competición restantes.

El extraordinario partido de vuelta no debe hacer olvidar que la eliminatoria fue mal porque el Barça no jugará la final de La Cartuja. Perdió contra un equipo, el Atlético de Madrid, que está muy por debajo en la clasificación de la Liga. Pero la manera de perder dibuja con precisión algunos de los rasgos de este Barça.

Intercambio de golpes

· La vulnerabilidad. El 4-0 en el descanso del Metropolitano es el caso más extremo de la debilidad que ha mostrado el Barça a lo largo de la temporada, y que es el gran nubarrón ante los cruces de la Champions. De una forma u otra, los azulgranas se han mostrado frágiles a la hora de tirar la línea avanzada, al encajar goles inmediatamente después de marcar, o al tener que remontar en numerosos partidos. El Barça es vulnerable, aunque a menudo después tiene la capacidad de sobreponerse. En el caso del Atlético faltó un gol, de la misma forma que el año pasado en Milán sobró el de Francesco Acerbi.

· La eficacia. Se hace extraño hablar de falta de eficacia de un equipo con las cifras goleadoras del Barça, pero si has encajado cuatro goles, marcar tres no es suficiente. La apuesta cruyffista, e innegociable, de Hansi Flick (marcar un gol más que el adversario) obliga a un alto nivel de eficacia de cara a la portería. En el espléndido partido de vuelta, la magnitud del asedio no tuvo recompensa: demasiado a menudo el portero del equipo rival acaba el partido convertido en estrella mundial (es lo que se conoce como el efecto Yann Sommer). Que Ronald Araujo jugara de nueve los últimos 20 minutos habla por sí mismo.

· La exigencia física. La exhibición contra el Atlético de Madrid hizo que los jugadores del Barça acabaran exhaustos… al descanso. En la segunda parte, los estragos físicos fueron evidentes. La forma de jugar que necesita el Barça para jugar como el martes en el Camp Nou es de una exigencia extrema. Para ello, es necesario contar con una plantilla larga de la que el Barça no dispone con los lesionados. Por otro lado, durante todo el año ha costado mantener el rigor y la constancia durante los 90 minutos. Si se pisa el freno, aumenta la vulnerabilidad del equipo. ¿Cuál será el nivel de exigencia física que plantearía un duelo similar contra un equipo de la Premier? Lo veremos ante el Newcastle.

Seguramente, no se pueden jugar todos los partidos decisivos que faltan como los 90 minutos contra el Atlético en el Camp Nou. Pero tampoco hay que jugarlos tan mal como en el Metropolitano. En esa línea marcada por los dos extremos se juega el Barça la temporada.