El Barça Atlètic no es ninguna broma

Juliano Belletti puede relevar a Albert Sánchez en el banquillo del Barça Atlètic / Valentí Enrich

La cantera del FC Barcelona vive una enorme contradicción. La Masia es el orgullo de todos los culés, disfrutar en el primer equipo de futbolistas de talla mundial como Lamine Yamal, Cubarsí o Gavi, entre otros, no tiene precio. Pero el 'buque insignia' de la base azulgrana, el Barça Atlètic, atraviesa sus horas más complicadas. El descenso a Segunda RFEF es una amenaza real y pone en peligro el engranaje de una maquinaria que es la envidia de tantos y tantos clubes. Los gestores del Barça no pueden permitirlo, no pueden dejar caer al filial a una cuarta categoría, pues el salto para llegar a la élite sería inasumible y las consecuencias, nefastas. Toca tomar decisiones.

La cuerda se romperá por el lado más flojo, como suele suceder en estos casos. Pero no toda la culpa es de un Albert Sánchez que no ha logrado emular a su antecesor, Rafa Márquez, con el que trabajó dos años codo con codo. El Barça Atlètic no es una ONG y habría que pedir explicaciones por algunas situaciones anómalas que se han ido produciendo los últimos meses y que han ido desgastando al filial. Como el ostracismo de Pau Prim por su negativa a renovar (¿no hay una solución mejor, y sobre todo, que no perjudique al equipo?) o por algunos fichajes que han aportado poco o más bien nada. ¿Cómo puede ser que un futbolista cedido y que, por tanto, tiene que marcharse el 30 de junio apenas haya jugado media hora? ¿Cómo puede haber un '9' en una plantilla que no cuenta ni cuando todos los otros delanteros centros no están disponibles? No todo vale.

Los responsables tienen que acertar con las decisiones porque está en juego ya no solo la supervivencia del Barça Atlètic en la categoría, sino el modelo de club que tantos y merecidos elogios recibe de todo el mundo. Si hay cambio de entrenador, que sea para mejor. Si se considera que Juliano Belletti está preparado, adelante. Si es preferible no 'tocar' ahora el juvenil y la apuesta viene de fuera, pues también correcto. Pero que sea siempre anteponiendo al Barça y a sus aficionados por encima de todo.