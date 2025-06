Barça - Athletic: Cada uno a lo suyo

Joan Laporta, en la Koeman Cup / JAVI FERRANDIZ

Está muy alborotado todo en el fútbol español con el Barcelona. El caso Nico Williams está desenterrando la rivalidad del Athletic y el Barcelona y lo está elevando a su máxima expresión. Y es triste ver así a estos dos clubes tan históricos y señeros de nuestro fútbol. Siempre hubo buena relación entre ambos, pero se está deteriorando a pasos agigantados y abriendo una brecha que, me temo, será casi imposible de cerrar.

Por un momento, aficionado del Barcelona, póngase en el lugar del seguidor del Athletic Club. Aficionado del equipo vasco, piense como si fuera seguidor del Barça. Aquí ninguno está libre de pecado o tiene toda la razón, o si no, pregunten en el País Vasco y en Navarra sobre la prepotencia del Athletic y el dominio que impone sobre el mercado futbolístico por esos lares. Pareciera que a partir de ahora sólo puede fichar el Athletic a quien quiera y como quiera para que nadie se ofenda, y es que tenemos la piel muy fina.

Si realmente está molesto el equipo vasco, lo que tiene que hacer es convencer a Nico Williams para que no quiera irse al Barcelona. Se muestra despechado porque ve que no puede esta vez retener a su estrella. Pero aunque no fuera el Barcelona, parece que el Bayern Múnich también pagaría la cláusula y se lo llevaría este verano, por lo que parece que lo que realmente molesta es que el que se lo lleve sea el Barcelona. Ni más, ni menos.

Critica el Athletic que el Barcelona airee las negociaciones o presuntamente filtre el nombre de Nico Williams vinculado al Barcelona, y ahí quizás le ha faltado tacto al negociar al Barcelona, por más que lo promoviera su representante. Todo apunta a que con el dinero calentito pagado por la cláusula del menor de los Williams, el Athletic pagará la cláusula de 30 millones de euros de Aimar Oroz.

¿Creen que será consuelo para el equipo navarro la supuesta discreción y rapidez de la operación? Me temo que no, señor Uriarte. Otro tanto con la opción de fichar a Areso o cualquier jugador con ascendencia vasca o que se le parezca y se le antoje, sin reparar en el posible perjuicio o los sentimientos de los seguidores de todos esos equipos.

El pez grande siempre se ha comido al chico, y el Athletic Club es el pez grande en el País Vasco y está acostumbrado a campar a sus anchas. Y le es difícil digerir que le quiten jugadores. Es la ley del fútbol.

Ir a LaLiga a asegurarse de que el Barcelona cumple todos los requisitos para poder fichar parece innecesario, teniendo en cuenta que LaLiga ya tiene en estos momentos denunciado en los juzgados la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. No parece dudosa de no ejercer el supuesto control económico. Más parece eso, una rabieta.

A mí, personalmente, siempre me ha caído bien el Athletic. Y por eso me duele sobremanera esta espiral creciente de enemistad, difícilmente reconducible con el club de San Mamés.

La conclusión final es clara. Todo lo que hace el Barcelona, molesta. Si es Joan Garcia o si es Nico Williams también, el que sea… molesta, y el verano no ha hecho más que empezar.