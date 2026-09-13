El Barça arrasa y sufre al mismo tiempo

El Barça sigue demostrando que es el mejor equipo de LaLiga. Su dominio, la presión que ejerce sobre el rival y la calidad de sus futbolistas hacen que partidos como el del Levante parezcan sentenciados en apenas 20 minutos. Es la grandeza de este equipo. Pero también su pequeño defecto: cuando se siente tan superior, baja una marcha y permite que el rival se meta en el partido.

Eso ocurrió tras los goles del joven lateral reconvertido en centrocampista Xavi Espart y el golazo de Lamine Yamal, después de una excelente jugada coral en la que participaron Gordon y Raphinha, que asistió a la perfección. El 0-2 parecía definitivo, pero el Barça levantó el pie del acelerador y el Levante encontró espacios y alguna ocasión.

Y ahí se nota, y mucho, la presencia de Rodri. El centrocampista facilita el control del balón, ordena al equipo y actúa como un auténtico referente. Flick tomó nota y, tras el descanso, el Barça recuperó esa superioridad insultante que le permite jugar con una marcha más que sus rivales.

La recompensa llegó con otro gol de Lamine, esta vez de penalti, que ya se sitúa entre los máximos goleadores del campeonato y suma siete tantos en los últimos tres encuentros. Este Barça parece dispuesto a superar cualquier reto. Y lo hace, además, con rotaciones que permiten dosificar esfuerzos. Lo más interesante es que los que entran desde el banquillo no bajan el nivel: muchas veces, incluso, elevan el ritmo.

Flick recurrió a Adeyemi, Bernal y Olmo para sacudir un partido que empezaba a caer en una peligrosa monotonía, pero no sirvió de mucho. Dejó de dominar el partido, la tensión no fue la misma y el Levante logró dos goles que hicieron sufrir a los azulgranas.

La parte positiva es que se lograron los tres puntos, que Adeyemi, con su gol, evitó el drama y que Flick es muy consciente de lo ocurrido. El Barça debe tomar nota: esta Liga no se ganará por muchos puntos y cualquier relajación puede acabar costando muy caro.