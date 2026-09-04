Barça, dos años de ventaja

Hay un abismo entre comparar un colectivo de futbolistas extraordinarios y un equipo extraordinario. Parece lo mismo, pero no lo es. En esta comparación, el Barça parte con una ventaja que no se puede adquirir en ningún mercado y es lo más valioso que existe: el tiempo. El Madrid dispone de una colección de individualidades capaz de provocar taquicardias en cualquier defensa, pero todavía está en ese delicado momento en el que excelentes jugadores tienen que descubrir que además de compartir vestuario, conviene compartir ideas.

Flick sabe perfectamente a qué juega y sabe a qué quiere jugar. Presión, posición, intensidad, talento y velocidad. El Barça no necesita preguntar qué toca hacer. Lo sabe. En el Madrid, en cambio, todavía estamos intentando descubrir a qué juega Mourinho. Es como entrar en un restaurante cuyo chef aun no puede publicar la carta y se parapeta en el suspense, asegurando que éste, forma parte de la experiencia. Se presuponen ingredientes excelentes, pero todavía falta saber a qué sabrán, al final, los platos. Y aquí aparece el pequeño detalle que convierte al Barça en favorito. El fútbol no consiste únicamente en juntar estrellas. Si así fuera, bastaría con confeccionar las alineaciones según el precio de las botas y entregar la Liga en agosto. El equipo existe y aparece, cuando las piezas, por lo que sea, dejan de funcionar por separado y empiezan a moverse con un mismo cerebro.

El Madrid tiene futbolistas para ganar partidos imposibles. Tiene rapidez, conocimiento, potencia y jugadores capaces de inventarse una solución cuando la pizarra ya está rota. Pero ante un sistema consolidado y contra un equipo formado y consolidado tanto en España como en Europa, que sepa dónde presionar y cuándo acelerar, las individualidades pueden descubrir que también ellas necesitan ayuda.

Correr mucho si no corres juntos, es solo correr.

El Barça, mientras tanto, lleva dos años haciendo precisamente eso: convertir talento en mecanismo, futbolistas en comunidad y colectivo en equipo. El Madrid puede tener más estrellas que el firmamento, pero el Barça teniendo algo menos fotogénico, tiene lo más importante: la cámara. Por eso, si hoy hubiera que apostar, la apuesta sería azulgrana. No porque el Madrid no pueda ganar. Puede ganar a cualquiera. Incluso un día al Barça. Pero para derrotar a un equipo que sabe perfectamente quién es, no basta con ser extraordinario. Hay que ser verdad. Y ahí, de momento, el Barça lleva dos años de adelanto. Que, en el fútbol como en la vida, el tiempo es oro.