El Barça, alegría para soñar, pero... hacen falta más actores

El Barça controló el partido desde el inicio, aupado por un estratosférico Will Clyburn que rompió el partido con seis triples en un histórico primer cuarto. El estadounidense acabó con 22 puntos, los mismos que un Kevin Punter que le tomó el relevo en la segunda parte ante el caos ofensivo del Estrella Roja, provocado en gran medida por la defensa local. Al final, 80-72 ante un conjunto serbio bastante superado.

A excepción de Satoransky y de ciertos momentos de Vesely, de un Willy Hernangómez dañado en una rodilla y de un Shengelia lastrado por las faltas, el resto del equipo no estuvo al nivel y aquí tienen que aportar todos. Xavi Pascual se quejó del ataque en la segunda parte, pero la realidad es que Núñez no se vistió, Cale no jugó, y ‘Juani’ Marcos, Brizuela, Fall y Miles Norris estuvieron fatal. Y claro, así no se puede aspirar a cotas más altas.

Aunque claro, uno mira la derrota del AS Monaco ante el PAO (88-79) y ve que, entre temas económicos y los problemas físicos de Mirotic, tan solo se vistieron ocho jugadores. Sí, Mike James estuvo magistral (25 puntos, cinco rebotes, siete asistencias y +27), pero bien haría el Barça en enchufar a los 12 valientes que se vistan para que el ritmo sea lo más difícil posible para los monegascos.

Otro detalle importante es que se repetirá la historia de la temporada pasada, cuando un triple de Punter sobre la bocina se fue al hierro en la pista del Monaco y dejó a los de Joan Peñarroya fuera de la Final a Cuatro. Aquello era el quinto partido de cuartos de final y lo del viernes será el duelo definitivo del play-in. El perdedor se despedirá de la Euroliga y el ganador disputará los cuartos de final frente a Olympiacos (líder de la fase regular), con los dos primeros partidos el martes y el jueves de la semana que viene en El Pireo.

Para esa hipotética serie y para el viernes, entre Marcos, el inédito Cale, Norris, Brizuela y Fall no pueden valorar -7 en 38:38. Eso es insostenible. Ahí tiene trabajo Xavi Pascual... Mucho trabajo.