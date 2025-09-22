El Barça y Aitana brillan en París pese a la injusticia con Pedri

Laporta, junto a Lamine, Cubarsí y Vicky López / EFE

La gala del Balón de Oro no podía empezar mejor para los representantes del Barça. El primero en salir al escenario para recoger el trofeo Kopa fue el azulgrana Lamine Yamal. Por segunda temporada consecutiva, el delantero fue elegido el mejor futbolista sub-21 del mundo. A continuación, le tocó el turno a su compañera de club, Vicky López, que también recibió merecidamente el galardón Kopa. Y al final de la gala, el premio gordo: el tercer Balón de Oro para Aitana Bonmatí.

En el apartado de entrenadores, el vencedor fue otro culé, aunque en estos momentos ocupe el banquillo del PSG. Luis Enrique, que no pudo recoger el premio al estar disputando un partido de la liga francesa, recibió un premio más que merecido por su trayectoria reciente. Tanto como el premio Sócrates que recibió la Fundación Xana, que preside el propio Luis Enrique y que recogió su hija Sira.

Antes de que esto ocurriera, supimos, de manera incomprensible, que Pedri había quedado fuera de los diez primeros clasificados. Una decisión que recuerda la injusticia que año tras año se cometía con el también azulgrana Sergio Busquets. Por aquel entonces todos los elogios eran para Messi, Xavi e Iniesta, pero, sin ‘Busi’, el Barça de Guardiola jamás hubiera alcanzado tal excelencia.

Destacó también el premio a la azulgrana Ewa Pajor como mejor goleadora del mundo y minutos después, Aitana Bonmatí recogió un nuevo Balón de Oro, su tercero consecutivo. Lo ganó, en un pulso final muy emocionante, ante Mariona Caldentey, la mallorquina del Arsenal con pasado en el Barça.

El premio final a Dembélé resulta también muy cuestionable, aunque responde a una temporada atípica. No creo que nadie dude de que, a día de hoy, el mejor futbolista joven del mundo es Lamine Yamal. Es más, si continúa con la actual progresión, Lamine podrá conquistar más de un Balón de Oro en los próximos años.

No podemos olvidar tampoco que un total de once futbolistas del Barça -ocho del femenino y tres del masculino- estaban nominados en París, además del entrenador, Hansi Flick. Un nuevo éxito deportivo para el presidente del club, Joan Laporta.

La imagen triunfal que transmite el club azulgrana en una gala seguida por millones de espectadores en todo el planeta deja aún más en entredicho el papel del Real Madrid en esta prestigiosa Gala.