El Barça abre brecha con el Real Madrid

Victoria contundente del Barça aunque en el primer tiempo, pese a su dominio absoluto y a la posesión del 90%, no pudo desequilibrar. El motivo, demasiados toques y demasiada lentitud en la circulación del balón.

El Barça tuvo mucho dominio pero poca intensidad y arriegó poco sin realizar pases verticales. Fue de más a menos, pues en los primeros veinticinco minutos no estuvo mal, generó tres ocasiones de gol y el Sevilla no hizo intervenir a Ter Stegen. En el segundo tiempo, curiosamente, los goles llegaron en pases en profundidad y verticales, y en acciones en las que los jugadores buscaron el espacio. En este aspecto, hubo dos protagonistasprincipales, Raphinha y Jordi Alba. El peligro que generó Raphinha no estuvo en el uno contra uno ni con el balón en los pies, sino llegando al espacio. Cuando pudo correr, generó peligro a las espaldas del Sevilla.

ASISTENTES DE LUJO

Excelentes asistencias, primero de Kessié, que realizó un partido completo. Después, de Raphinha, excelente en la acción y en la asistencia para el gol de Alba. Y después de Jordi, que le devolvió el favor al brasileño. Por cierto, se trata de dos jugadores que estaban un tanto cuestionados. El Barça no podía perder esta oportunidad de abrir una brecha importantísima con el Real Madrid. Estos ocho puntos, el calendario que queda y en el que el Real tiene unos desplazamientos más complicados que el Barça, y el hecho de que reste pendiente el clásico del Camp Nou hacen pensar que la Liga está en bandeja de plata para los azulgranas. Pero no se puede entrar en ningún tipo de confianzas ni de crisis. Quedan muchos partidos y varias competiciones en juego -regresa la Europa League-. Pero por el momento, el trabajo realizado está dando sus frutos.