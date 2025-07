Barça: de 21.000 euros a 60 millones

Grada de animación del Barça en el Camp Nou / FCB

He estado buscando en la red social 'X' a ver si el ínclito Xavier Sala i Martín hacía algún comentario sobre la millonaria multa que la UEFA le ha impuesto al FCB ((15 millones de euros a tocateja y 45 ‘embargados’) por no cumplir con la normativa del Fair Play Financiero. Ni pío, él que es tan proclive a opinar y pontificar sobre lo que dicen los demás en materia azulgrana. Lo dijo Confucio: “Nadie te detestará si eres riguroso contigo y suave cuando corrijas a los otros”.

Tampoco han dicho ni una palabra esa legión de tuiteros, algunos conocidos, otros por conocer, que saltan al unísono al cuello en cuanto se vierte una crítica a la actual junta directiva. ¿Qué estarán comentando en el grupo de Telegram?

Es curioso lo implacables e inmisericordes que son con quienes no piensan como ellos y lo callados que están cuando el viento sopla en contra. Ahora que la UEFA acusa al FCB, junto a otros cinco clubs europeos, de no hacer las cosas bien en materia económica, todos ellos, tan dignos, tan ejemplarizantes, tan puestos, agachan la cabeza como los avestruces.

Especialmente sangrante ha sido el trato que han tenido con los integrantes de la Grada d’Animació del FCB. Como saben, la UEFA abrió diferentes expedientes sancionadores al FCB, por un total de 21.000 euros, por cánticos ofensivos de ese espacio de animación integrado por cuatro grupos: Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça.

El FCB cerró esa Grada hasta que no pagaran los 21.000 euros. En una actitud prepotente y soberbia, el FCB se negó en redondo a hablar con ellos. No han querido dialogar ni recibirlos. No los defiendo, pero tienen derecho a saber por qué han sido sancionados y en qué partidos. Hasta el más vil de los criminales tiene derecho a defenderse. El FCB no los recibe porque considera que no son de ellos. Así de simple. Si la Grada d’Animació, como la Confederació Mundial de Penyes, hubieran sido ideas suyas, otro gallo cantaría.

Por 21.000 euros, a esos integrantes se les ha dicho de todo en redes sociales, incluso por parte de otros socios y aficionados barcelonistas: “nazis”, “delincuentes”, “no volváis hasta que no paguéis”, “no os necesitamos”, etc ...

Si por causarle al FCB un perjuicio económico de 21.000 euros los han ninguneado en Arístides Maillol y los han linchado en redes sociales, ¿qué deberíamos decir o hacer con esta junta directiva y/o equipo ejecutivo que le ha causado un daño patrimonial de 15 millones de euros al FCB? Y ojo, que podrían llegar a ser 60 millones. ¿Dónde está la equidad, el sentido de justicia y de proporcionalidad? ¿Por 21.000 euros ‘matamos’ a la Grada d’Animació y por 15 millones aplaudimos a Laporta?

Y hay más. Mucha gente se pregunta si el resto de la multa de la UEFA que está en ‘libertad vigilada’ (45 millones de euros durante dos años), los tendría que provisionar el FCB en el cierre económico de esta temporada. La empresa auditora Crowe (la tercera en cuatro años de mandato, manda...) hará lo que quiera el FCB, porque el principio de prudencia lo decide el propio club. Eso sí, la salvedad queda escrita.

Solo les diré una cosa como ejemplo. Si esta junta directiva se aplica el mismo cuento que se aplicó en junio de 2021, si actuara con el mismo principio de prudencia, con el mismo criterio y rigor, incluso ética, esos 45 millones deberían ser provisionados. ¿Por qué?

En junio de 2021, el FCB provisionó alrededor de 45 millones de euros por los litigios judiciales abiertos con Neymar (hasta 90 millones sumados los casos de Hacienda), a pesar de existir una sentencia favorable al club en un juzgado de Primera Instancia. Y a pesar, también, de que 15 días después, ya en julio, alcanzó un acuerdo extrajudicial con Neymar. El FCB le perdonó al brasileño cerca de 10 millones de euros.

Lo he dicho muchas veces y lo mantengo: hubo mala fe en aquella decisión, solo por echarle toda la porquería posible a la junta anterior. Se benefició a un caradura como fue Neymar y se le causó un daño económico al FC Barcelona. Por tanto, sí, provisionen esos 45 millones de euros a ver si el caradura no va a ser solo Neymar.