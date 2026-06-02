El Barça 2027 que Flick tiene en la cabeza

El Barça no pierde tiempo en la planificación de la próxima temporada. De hecho, ha sido acabar la Liga y fichar a Gordon, un jugador llamado a ser importante. La cuestión es que ahora Flick ya tiene el perfil que ha estado buscando los dos últimos veranos, con los interminables culebrones Nico Williams. El inglés es el futbolista rápido, profundo y desequilibrante que, además, aportará mucha más capacidad de presión y versatilidad.

Después de dos Ligas consecutivas, el gran objetivo es levantar la Champions, competición en la que hay que enfrentarse contra equipos poderosos en todos los aspectos, técnico, físico, táctico y de profundidad de plantilla. Es ahí donde Flick quiere actuar y se ha propuesto completar un plantel que le asegure talento, intensidad y oficio y a la vez le permita rotar sin perder nivel para protegerse de lesiones e imponderables.

El talento ya es innegable: Lamine, Pedri, Raphinha..., la intensidad subirá muchísimo con la recuperación total de Gavi y el fichaje de Gordon, mientras que el oficio que ha faltado en las eliminatorias de este año, aumentará con el año de más de experiencia que sumarán todos lo jóvenes más, si se confirma, el fichaje de Bernardo Silva. La guinda, también el fichaje más difícil, sería Julián Alvarez, que iría directamente al apartado talento.

Este es el Barça que Flick tiene en la cabeza: equipo ganador, sólido, intenso, también más maduro y controlador. Ya se vio en el último partido contra el Madrid, en el que se evitó el intercambio de golpes y las pérdidas innecesarias. Esta es la idea, en ello están.