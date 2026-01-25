Lo primero, el Barça

Este fue el lema de campaña de una de las candidaturas favoritas en su día a presidir el actual Barcelona. Y ese debería ser el motivo principal de las elecciones. Sin darnos cuenta, ya las tenemos aquí. En apenas 50 días los socios del Barcelona estarán votando al presidente que inaugurará el Camp Nou ya construido en su totalidad, dirigirá al Barcelona de la era Lamine Yamal y dirigirá el Barcelona hacia la nueva modernidad tratando de reducir la enorme deuda y mantener el modelo de sociedad, que siga perteneciendo a los socios.

Todo un desafío, que exige mucho acierto en las decisiones.

Y a partir de aquí comenzarán las guerras intestinas y las luchas por el control del Barcelona, que es un atractivo innegable.

No me parece mal la fecha elegida, el 15 de marzo, aun con la temporada desarrollándose y sin que, en teoría, entorpezca los grandes desafíos del primer equipo. Más tarde incluso, sí podría generar demasiado ruido para una plantilla que entonces sí se estará jugando el ser o no ser de los títulos, con el riesgo de que surjan muchos nombres de posibles fichajes y ventas que enrarecerían el ambiente y podrían generar cierta inestabilidad en la plantilla.

Por ahí no debería haber problemas. Luego está el tema deportivo, que es lo que más interesa a los socios, y, por ejemplo, la estabilidad del banquillo. Tampoco debería haberlo, por cuanto los candidatos parecen tener unanimidad en que Hansi Flick es el hombre ideal para seguir adelante con su proyecto y ninguno cuestionaría su continuidad. Otra cosa es que el técnico alemán condicione su estancia en el banquillo con la reelección de Laporta, pero tampoco debería, aunque ya lo insinuó en su día. Flick actualmente está por encima de candidaturas, es ya patrimonio del actual Barcelona.

No debería ser una gran campaña de nombres y fichajes, pues sería engañar al socio y equivocar el mensaje. El actual modelo exitoso está basado en la firme apuesta por la cantera, y en eso parece que coinciden todos los candidatos. Es innegociable. Por creencia y por necesidad económica.

En los temas deportivos habrá unanimidad, aunque algunos tratarán de recuperar la imagen de Leo Messi como patrimonio del club para recordarle al actual presidente que su abrupta salida fue un duro golpe para el barcelonismo.

Donde habrá más confrontación será en el modelo presidencialista y personalista de Laporta, en el modelo de gestión y el endeudamiento preocupante del club, en la explotación futura del nuevo estadio, un caramelo goloso, y en la grada de animación. Distintas formas de interpretar el barcelonismo, pero todas muy respetables.

Joan Laporta parece tenerlo todo a favor, pero las candidaturas que se presentan aportan trabajo y otra forma de entender el actual Barcelona. Habrá partido, y lo mejor que le puede ocurrir al club es que haya partido y el club se enriquezca con el debate. Eso sí, lo primero el Barça, que no lo olvide nadie.