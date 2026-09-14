Balón de Oro: ¡Qué lo gane Messi!

Ya está bien. El Balón de Oro no se pide. No se reclama. No se suplica. Y, sobre todo, no se vota uno a sí mismo. El Balón de Oro debería ser precisamente lo contrario: un reconocimiento que llega desde fuera, de quienes observan, analizan y deciden que has sido el mejor. Cuando el propio candidato inicia su campaña electoral, algo se está pervirtiendo.

Y quien ha abierto definitivamente ese fuego es Kylian Mbappé.

El francés lleva días explicándonos por qué tiene que ganar. Primero aseguró que este podía ser “un buen año” para conseguirlo. Después elevó la apuesta: “Nadie fue mejor que yo la temporada pasada”. Y cuando France Football le preguntó a quién votaría, tampoco dejó espacio para demasiados matices: a sí mismo.

Es una postura difícil de entender. Y todavía más difícil de compartir.

Porque Mbappé hizo una temporada individual extraordinaria. 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid, Pichichi de LaLiga y máximo goleador de la Champions. Nadie discute sus números. El problema es que el Real Madrid terminó la temporada sin ganar un solo título.

Y esto sigue siendo fútbol.

A veces da la impresión de que Mbappé es un jugador de tenis jugando al fútbol. Cuenta sus goles, sus récords, sus cifras, sus marcas. Yo, yo y después yo. Pero en el fútbol hay otros diez jugadores con la misma camiseta. Se gana juntos y se pierde juntos. El gran campeón no puede apropiarse de las victorias y convertir las derrotas colectivas en una nota a pie de página cuando llega la hora de reclamar un premio individual.

Lamine y Mbappé / Sport

Desde 2018 sin ganar un título internacional

Especialmente cuando todavía existe una enorme ausencia en su carrera: Mbappé nunca ha ganado la Champions League. Tiene 27 años, lleva una década en la élite y ese trofeo continúa faltando en su currículum. Incluso hay una ironía difícil de esquivar: el PSG ha ganado dos Champions consecutivas después de su marcha mientras él sigue persiguiendo la primera. Desde 2018 que no ha ganado ni un título internacional. Eso debería ser suficiente para hacerle aterrizar al planeta tierra y no en las alturas donde cree estar.

Ser el mejor goleador no significa automáticamente haber sido el mejor futbolista. Si así fuera, bastaría con sumar tantos y cerrar la votación.

Mbappé marcó dos goles al Rayo / SERGIO PÉREZ / EFE

En la trampa

Lamine Yamal también debería evitar caer en esa trampa. Hace apenas unos días aseguraba que no iba a “suplicar” por el Balón de Oro porque eran los periodistas quienes debían decidirlo. Una postura impecable. Ahora, sin embargo, afirma que los dos mejores del mundo son Mbappé y él, pero que el premio “me lo merecería yo”.

Lamine tiene más argumentos colectivos. Ganó títulos con el Barça y fue campeón del mundo con España. Su temporada fue magnífica. Pero tampoco fue, probablemente, la mejor versión que veremos de Lamine Yamal. Él mismo ha reconocido que no quedó satisfecho con su Mundial. Tiene 19 años y toda una carrera para conquistar premios sin necesidad de reclamarlos. Precisamente por eso debería alejarse cuanto antes de esta competición de egos.

Porque hay otra manera de comportarse.

Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, fue preguntado por sus favoritos y mencionó a Kvaratskhelia, Harry Kane y Mbappé. Cuando apareció su propio nombre, lo descartó: explicó que él nunca se incluye y que no se votaría a sí mismo.

Eso también es ser campeón.

Fabián y Dembelé celebran un gol del PSG / EFE

Y entonces aparece inevitablemente Leo Messi.

Messi ganó ocho Balones de Oro. Algunas veces de manera incontestable y otras después de debates eternos. Pero durante casi dos décadas no necesitó recorrer los micrófonos explicando que era el mejor, que nadie había jugado mejor que él o que él se habría votado a sí mismo. Jugaba. Ganaba. Y dejaba que los demás discutieran.

Pero esta vez Messi tampoco debería aparecer únicamente como un ejemplo del pasado. Ha hecho méritos para ganar el Balón de Oro de 2026. Y muchos. A sus 39 años llevó al Inter Miami al primer título de la MLS Cup de su historia después de una temporada de 29 goles y 19 asistencias, fue elegido MVP de la competición por segundo año consecutivo y después volvió a desafiar al tiempo con Argentina en el Mundial: ocho goles y cuatro asistencias camino de la final.

No sería, por tanto, un premio a la trayectoria ni un Balón de Oro honorífico. Sería discutible, por supuesto, porque hay candidatos extraordinarios. Pero sería perfectamente defendible. Y tendría algo de extraordinario: ver a Messi regresar a lo más alto del podio a los 39 años, tres años después de su último Balón de Oro y cuando parecía que esa carrera ya pertenecía definitivamente a otra generación.

Lionel Messi continúa brillando en el Inter de Miami / Kenneth Fernández / EFE

Sería la imagen más increíble de todas. Mientras algunos de sus herederos salen a explicar ante un micrófono por qué merecen ser coronados, Messi vuelve a estar ahí sin pedir nada. Haciendo lo que siempre hizo para presentar su candidatura: jugar al fútbol. Además, darle el premio a Leo sería una lección de humildad a todos los que se creen ganadores de antemano.

Esa diferencia importa.

Un campeón no es solamente quien acumula goles, títulos o premios individuales. También lo es quien sabe ganar sin convertir el éxito en arrogancia y quien sabe perder sin iniciar una campaña para exigir aquello que cree que le corresponde.

Por eso, si hemos llegado al punto en el que cada candidato debe salir públicamente a pedir el Balón de Oro, casi mejor ahorrarnos la campaña.

Que lo gane Messi.

Por lo que ha hecho este año. Por seguir compitiendo contra el tiempo. Y, aunque solo fuera por una noche más, para recordarles a todos cómo se llega a lo más alto sin tener que pedirlo.