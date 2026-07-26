Un balón para Flick, tres para Mourinho

Pasados los oropeles del Mundial, el fútbol no da tregua. A falta de sus mundialistas, Barça y Real Madrid ya entrenan. Hasta ahora, Hansi Flick y Jose Mourinho han trabajado fuera de los focos, pero eso se va a terminar. El camino que debe concluir con el reparto de notas del verano próximo empieza ahora. La atención está en el mercato y en la montaña rusa de altas y bajas, pero es en estos momentos cuando se cuece, a fuego lento, lo que va a acabar sucediendo.

El Barça parte con ventaja. Dominante en España durante los dos últimos años, su jovencísima columna vertebral, su idea de juego, el Mundial y Hansi Flick se han visto reforzados por el Mundial. Como escribe Iván San Antonio en Sport, en su tercer año Flick tiene un plan de evolución del equipo del que ahora solo se intuyen algunos rasgos, pero claros. La marcha de Robert Lewandowski y la no renovación de la cesión de Marcus Rashford fuerzan una renovación de la delantera. A la línea de los atacantes, por los perfiles fichados, se les exige gol pero también presión y continua activación física en la presión. Con Flick, el ataque empieza con la línea defensiva plantada en el centro del campo y la defensa se inicia con la presión de los delanteros. Esta idea no solo parece que no cambia, sino que se refuerza. Y con más pólvora.

Juego colectivo

El Real Madrid de Mourinho empieza de cero. Dos de sus tres grandes estrellas han jugado un buen Mundial (Mbappéy Bellingham) y la tercera, no tanto (Vinicius). Aun así, han demostrado por separado los problemas que juntos elevan en el cubo en el Madrid: sin un concepto colectivo del ataque y de la defensa, es muy difícil competir hoy. La Francia de Deschamps jugaba con dos centrocampistas destructores y cuatro cracks arriba; la Inglaterra de Tuchel utilizaba a Ricede aguador y a Bellingham de finalizador. Mourinho tiene un plantillón, ha doblado posiciones en defensa con internacionales consagrados y ha fichado a un extraordinario y veterano centrocampista, pero debe encontrar respuesta a una pregunta que en los últimos dos años nadie ha sabido responder: ¿Quién hace llegar el balón a tanto finalizador excelso y quién defiende cuando tres cracks no quieren hacerlo? Luis Enrique ha sabido hacerlo, pero tuvo que deshacerse de Mbappé para ello. ¿Sabrá Mou? Es, sin duda, una de las preguntas futbolísticas más apasionantes del año.

El balón, al final, es el principio y fin de todo en este juego, como bien sabía Johan Cruyff. Las cábalas de Flick pasan por saber defenderse el poco tiempo que su equipo pierde el balón durante un partido. Cuenta con ello con un vestuario, repleto de campeones del mundo y soldados fieles a una idea. Mou, en cambio, debe enseñar a sus chicos que a este deporte se juega solo con un balón, no con tres. Con la presión añadida de que ni el club ni la BMV se pueden permitir otro año en blanco contra unos pipiolos de Flick que siguen siendo jóvenes, pero ya no son niños.